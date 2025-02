¿Ibai Llanos se quitó la barba? Así luce el youtuber español, quien ha documentado su cambio físico

El reconocido youtuber español Ibai Llanos dijo cómo se vería sin la barba y, con un video en redes sociales, le mostró al mundo y a sus seguidores cómo luciría con este cambio. La descripción del contenido publicado por el influencer decía: "Me he afeitado después de muchos años. No opinéis".

En el video que publicó desde sus redes sociales, Ibai dijo que “hoy voy a comprobar cómo sería mi cara sin barba después de tantos años de llevar barba y después de tantos meses de cambio físico”.

Agregó: “Por favor, no me juzguen por lo que voy a hacer. No quiero ningún comentario. Esto crece, no se preocupen”.

Luego de mostrarse ante un espejo afeitándose, Ibai aparece con una toalla en las manos y luego, con lo que parece ser un filtro, se le ve el rostro sin su característica barba.

Por supuesto que los comentarios de sus seguidores en redes sociales no se han hecho esperar. “¿Quién es el niño que sale al final del video?”, “Ibai no se afeitó, colocó al primo de 15 años al final del video" y “te queda genial. Que nadie te diga nada porque, de hecho, te ves más joven” son algunas de las reacciones.

¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos Garatea es un influencer, streamer, presentador de Esports y youtuber español. Nació el 26 de marzo de 1995 en Bilbao, España. Desde joven, mostró una gran creatividad e interés por los deportes y el periodismo. El creador de contenido se ha destacado en los videojuegos y la narración de deportes electrónicos.

Ibai comenzó su carrera en 2014 como narrador de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) de League of Legends. En 2015, fue promovido para narrar la League Championship Series (LCS). En 2018, organizó su primer evento multitudinario, Ibainéfico, y presentó los Worlds celebrados en Madrid en 2019. En 2020, dejó su trabajo como narrador a tiempo completo para crear contenido para G2 Esports.

Así se vería ibai sin barba - Instagram: Ibaillanos

En 2021, Ibai se desvinculó de G2 Esports y continuó organizando eventos multitudinarios en Twitch, rompiendo varios récords de audiencia. Es cofundador, junto a Gerard Piqué, del equipo de deportes electrónicos KOI1. En 2023, obtuvo el récord mundial de la transmisión más vista en la historia de Twitch con su evento La Velada del Año 3.

Ibai es conocido por su estilo de narración enérgico y sus eventos de entretenimiento, como La Velada del Año, Las Campanadas y Disaster Chefs. En YouTube, cuenta con más de 12 millones de suscriptores y más de 3 mil millones de visitas en su canal principal. Forbes España lo nombró en 2021 como la persona más influyente en redes sociales en el país.

Además de su éxito en Twitch y YouTube, Ibai ha entrevistado a figuras destacadas como Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Ronaldinho y Ed Sheeran en su serie "Charlando Tranquilamente". Su transformación física reciente, en la que perdió casi 50 kilos, también ha captado la atención de sus seguidores y del público en general.

