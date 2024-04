Imágenes de Shakira grabando el videoclip de su canción Última

Shakira sigue revolucionando a la ciudad de Nueva York con su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran. Luego de su presentación sorpresa ante más de 40 mil fanáticos en el Times Square, la barranquillera fue vista nuevamente por las calles de la Gran Manzana.

A través de redes sociales, fanáticos de la colombiana han publicado fotos y videos exclusivos de Shakira caminando por Nueva York con un look totalmente negro y una mirada triste. Sin embargo, la apariencia de la cantante no tiene que ver con sus emociones actuales, pues está en medio del rodaje de un nuevo videoclip musical.

Shakira no va sola, está acompañada por un gran equipo de trabajo con luces y cámaras, quienes captan a la colombiana en medio de Nueva York.

Además de las calles de Nueva York, la cantante colombiana también ha utilizado las instalaciones del subterráneo de la ciudad para la grabación de este video.

Según los reportes, Shakira está grabando el videoclip de Última, una de las canciones más emotivas de su más reciente álbum. Esta balada, según reveló la misma barranquillera, lleva ese título por ser la última canción que espera dedicarle a su expareja Gerard Piqué.

Es por eso que la artista de 47 años fue vista por los neoyorquinos con una apariencia bastante triste, esto para interpretar otra de las canciones que reflejan sus más profundos sentimientos en medio de la separación.

De hecho, la misma Shakira compartió en sus redes sociales un momento de la grabación en Nueva York con la canción de fondo, confirmando los rumores de sus seguidores.

Shakira sobre Última

"Espero que sea la última canción que escribiré sobre esto y para él (Gerard Piqué). Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo", aseguró la colombiana sobre esta canción que es una balada en piano en diálogo con The Times.

La canción tiene una letra mucho más directa y emocional que las anteriores, pues Shakira reveló que "se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio".

Letra completa de Última

Antes que nada te agradezco lo vivido.

Por favor déjame hablar no me interrumpas te lo pido.

Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido.

Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual.

Seguramente con el tiempo te arrepientas.

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta.

Pero ahora.

He decidido estar sola.

Se nos perdió el amor a mitad de camino.

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?.

no trates de convencerme te lo pido.

que ya está decidido.

Nos queda lo aprendido.

Tu querías salir y yo quedar contigo en casa.

Tú comerte el mundo y yo sólo quería tenerte.

Ya ni tus amigos con los míos combinaban.

Más fácil era mezclar el agua y el aceite.

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba.

Y que para mí todo era poco, insuficiente.

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama pasa el tiempo ya no puedo sacarte de mi mente.

Seguramente con el tiempo me arrepienta.

Y algún día quiera tocar tu puerta.

Pero ahora, debo aprender a estar sola.