Shakira sorprende con dura crítica a la película Barbie: ¿no le gustó?

Barbie, la película que se estrenó a mediados de 2023 y que causó gran revuelo a nivel mundial por su mensaje feminista y de empoderamiento para las mujeres, fue criticada duramente por la cantante colombiana Shakira. Aunque la artista apoya el empoderamiento femenino, recalcó que, como madre de dos niños, no estaba del todo feliz con la cinta.

Las palabras de Shakira que le dan la vuelta al mundo se dieron en medio de una entrevista que la cantante concedió a la revista internacional sobre belleza femenina Allure por el lanzamiento de su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran.

Como la barranquillera se ha convertido a lo largo de su carrera en la representación de una mujer fuerte e independiente, especialmente tras su separación de Gerard Piqué y con el lanzamiento de sus nuevas canciones, el entrevistador le cuestionó si había visto la cinta de la famosa muñeca.

Contrario a lo que se esperaba, Shakira reveló que vio la película junto a sus hijos y que no la disfrutaron. "Mis hijos la odiaron totalmente. Sintieron que era castradora y, en cierta medida, estoy de acuerdo con ellos", expresó la colombiana.

Shakira expresó que su principal problema con el largometraje es que "estoy criando a dos chicos. Quiero que ellos también se sientan poderosos [mientras] respetan a las mujeres".

La colombiana agregó que su opinión sobre la película no quiere decir que no apoye el empoderamiento de las mujeres, pues ella misma ha querido reflejar eso en su nuevo álbum. "Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también", aseguró.

Finalmente, la colombiana expresó su opinión sobre el papel que juegan hombres y mujeres en las sociedades. "Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complemento no se debe perder".

Las declaraciones de la colombiana no han caído bien entre algunos seguidores, quienes en diversas publicaciones aseguran que la artista "no vio completa la película", "no la entendió" o esperan que se trate de una "broma".