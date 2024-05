Isabella Santodomingo confiesa por qué no se ha casado: "Es un impedimento"

A sus 55 años,Isabella Santodomingo es una mujer reconocida como irreverente y sin pelos en la lengua para hablar de temas como la sexualidad, las relaciones y en general el rol femenino en la sociedad. Décadas bajo el ojo público han hecho que muchos se pregunten si algún día pasará por el altar, por lo cual decidió despejar las dudas de algunos de sus seguidores.

Actriz, presentadora y escritora, Miriam Isabel Santodomingo, conocida en el espectáculo como Isabella Santodomingo, ha hecho casi todo en la vida, menos casarse.

Aunque empezó en la televisión como presentadora, dio su paso a las novelas en 1993, cuando interpretó a Perla en Pasiones Secretas de Caracol Televisión. También ha tenido la oportunidad de trabajar en producciones como El Desafío, Tentaciones, Por amor a Gloria, Los caballeros las prefieren brutas y La saga, negocios de familia.

Reconocida por muchos por su belleza e inteligencia, Isabella Santodomingo aclaró al pódcast Geniales y mayores de Caracol Radio por qué nunca dio el 'sí, acepto'. "Nunca me he querido casar, nunca, no entiendo. Voy a decir algo que mucha gente le va a parecer, pero, para mí, casarme no es un complemento de nada, es un impedimento de las cosas que yo he querido hacer en mi vida y que he hecho de hecho", aseveró la actriz.

Contó que, en algún punto de su vida, tuvo una pareja que se molestó con ella por todo lo que implicaba trabajar en una telenovela, por lo cual llegó a la conclusión que el matrimonio significa empapelarse.

A pesar de esto, la barranquillera sí es madre de una joven que hoy incursiona en el mundo musical. "Mi hija es peor que yo, ya me anunció, 'mami, toca adoptar otro perro porque tú nunca vas a tener nietos', y a mí me parece normal", detalló.

