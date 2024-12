Isabella Santodomingo reveló las secuelas que le han dejado cuatro cirugías: “Es desesperante”

La reconocida actriz y escritora Isabella Santodomingo ha compartido detalles sobre su estado de salud, revelando las secuelas de varias cirugías a las que se ha sometido este año.

La barranquillera, famosa por su destacada carrera artística en producciones como 'Tentaciones', 'Perro Amor' y 'Por Amor a Gloria', publicó una fotografía en sus redes sociales donde se puede ver uno de sus ojos con un hematoma, lo que causó la curiosidad de varios de sus seguidores.

¿Qué le pasó a Isabela Santodomingo?

En una publicación realizada hace varios meses, la actriz reveló las complicaciones que ha tenido con su oído. "Un tris aporreada tras una nueva cirugía, pero optimista", aseguró.

La fotografía generó una serie de reacciones y comentarios alentadores para la barranquillera, quien además expresó la importancia de preocuparse por la salud y de no tomar decisiones precipitadas. Santodomingo agradeció el apoyo de sus seguidores y enfatizó la necesidad de mantenerse positiva a pesar de las dificultades.

“Esta vez sí va a ser…me digo todos los días. Pareciera una bobada, pero no hay nada más delicado que el oído. Eso lo aprendí este año a los totazos. Por confiada, por afanarme, no escogí bien quién me operaría, ni entendí qué tipo de procedimiento me haría…simplemente confié en que era algo sencillo y de verdad creí que todo iba a salir bien”, escribió en la publicación.

Además, contó que ha pasado por cuatro cirugías en casi 10 meses y que no ve la hora de "volver a escuchar bien". En 2023, Santodomingo se sometió a su primera cirugía para corregir un daño interno en el tímpano y, desde entonces, ha enfrentado complicaciones derivadas del procedimiento.

“Lo bueno, en medio de lo malo, es haber aprendido a disfrutar el silencio, a escucharme más a mí misma. A ser más introspectiva, más empática, más resiliente”, concluyó.

Las complicaciones en su salud

En una reciente entrevista en el programa La Red de Caracol Televisión, Isabella Santodomingo explicó detalladamente que, tras un accidente en su oído, ha tenido que batallar contra las secuelas que este dejó. La actriz compartió su experiencia con franqueza, mencionando las múltiples cirugías a las que se ha sometido y los desafíos que ha enfrentado en su camino hacia la recuperación.

Isabella Santodomingo espera su pronta recuperación para "volver a escuchar bien". La Red

“Se me paralizó parte de la cara porque en esa zona tienes los nervios...Ya no hay más para donde coser, entonces la oreja está completamente pegada. Yo escucho, pero es como si tuvieras todo el tiempo la mano puesta. Como si estuvieras encerrado como en un cubículo. Es desesperante”, mencionó.

A pesar de mantener una actitud positiva sobre su pronta recuperación, describió cómo este problema de salud la ha afectado. "Te aísla. Te da pereza salir porque no sigues bien las conversaciones. Es duro, es bien duro", dijo, y añadió, aún nostálgica, que “me están haciendo un seguimiento superespecial porque es un caso especial".

Los médicos que han evaluado su caso le han recomendado evitar la actividad física para prevenir la sudoración. Santodomingo aseguró que el aumento de peso no es algo que le preocupe ahora. "Tengo mil cosas más importantes en qué pensar", afirmó.

Por ahora, la actriz sigue teniendo muchos proyectos en mente y se mantiene optimista sobre su futuro. A pesar de los desafíos de salud, su determinación y resiliencia la impulsan hacia una pronta recuperación.

