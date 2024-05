Iván Villazón recibe con orgullo homenaje en el Festival Vallenato: "Es muy gratificante"

Iván Villazón está celebrando 40 años de carrera artística en su casa, en su natal Valledupar. En el marco de la edición número 57 del Festival de la Leyenda Vallenata al artista vallenato le rinden homenaje por toda una trayectoria que ha puesto a ese género musical en el plano internacional.

En el festival se exalta el talento y dedicación que desde muy joven ha estado cultivando el artista conocido como La voz tenor del vallenato. Sus habilidades musicales lo hacen merecedor de este importante reconocimiento en vida.

"Estamos muy felices, es muy gratificante que después de 40 años de trabajo arduo la fundación de nuestro querido Festival Vallenato haya decidido homenajearnos, lo recibimos con mucho cariño, pero también con mucho compromiso y responsabilidad para nuestro folclor", señaló en diálogo con Noticias Caracol.

Las canciones de Iván Villazón son inmortales, sus letras conquistan, curan, celebran y divierten. En total, ha grabado 33 discos en los que destacan temas como El arcoíris, La persona de mi vida, Solo me importas tú y Un mundo real.

El Festival de la Leyenda Vallenata le trae grandes recuerdos al artista: "La primera vez en la Plaza Alfonso López fue en un evento de la liga contra el cáncer, canté tres canciones, fue la primera vez que me monté a la Plaza Alfonso López y de ahí en adelante me he subido cuatro veces. Soy dos veces rey aficionado, una vez segundo lugar profesional y otra vez rey profesional en el año 1990 con el Cocha Molina".

A lo largo de su carrera ha tocado junto a otros de los más grandes del género, le ha cantado a las nuevas generaciones también y es por eso que alista un gran show en el Parque de la Leyenda Vallenata para este sábado, día en el que será el homenaje en su honor.

"Vamos a recordar los acordeoneros que nos han acompañado, que han puesto su grano de arena como Fello Gamez, Pangue Maestre, Raúl 'Chiche' Martínez, Cocha Molina, Beto Villa, Iván Zuleta, Saúl Lallemand y Tuto López", adelantó.

