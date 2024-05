Wendy Corzo se prepara para entregar el título de reina mayor del Festival Vallenato

Wendy Corzo fue la ganadora de la edición 2023 en la categoría mayores del Festival de la Leyenda Vallenata y ahora se alista para entregar su título. Ella es la reina de la etnia Kankuama y durante un año con su título le contó al país y al mundo sobre su cultura y el impacto del vallenato en ella.

Wendy Paola Corzo Carmona creció en el resguardo indígena de la etnia Kankuama localizado entre los corregimientos de Atánquez, La mina y Guatapurí. Desde hace 13 años se trazó la misión de vida de que por medio de la música daría a conocer su cultura.

"Siento que como mujer indígena tengo una gran misión y es rescatar y preservar las tradiciones; además de transmitir el mensaje del corazón del mundo", señaló.

Wendy comenzó en la música vallenata con el grupo de Los niños vallenatos del Turco Gil, en el que estuvo durante siete años. A lo largo de su carrera ha obtenido varios logros como el de Mujer Caribe en 2024, Congo de Oro en categoría vallenato en el Carnaval de Barranquilla 2017 al 2024 y Reina juvenil del Festival mar de acordeones en 2016.

"Es un sueño que desde muy pequeña me tracé y que además compartí con mi familia, con mi papá, mi mamá, mi abuelo, que siempre me han acompañado en este arduo camino que me han permitido obtener este gran título", agregó.

Con mucho orgullo, esta artista ha dejado huella y un legado a las generaciones venideras, representando el poder de la mujer, alegrando corazones con su talento. Sobre lo que ha logrado en este año como ganadora es "transmitir el mensaje de la Sierra Nevada de Santa Marta al mundo a través de esta caja mágica que es el acordeón. En Inglaterra, en Francia, entre otros países y ha sido un año maravilloso".

Este sábado, Wendy Corzo, ahora con 26 años, entregará el título de la Reina del acordeón de mayores y espera que su pupila, su hermana Angie Corzo, de 14 años de edad, que actualmente compite por el título de Reina menor del festival también se lleve la corona.