Javier Hernández Bonnet recuerda cuando presentó Día a Día: "Descubrí un mundo nuevo"

Día a Día , el programa matutino de Caracol Televisión, ha acompañado las horas de la mañana de los hogares colombianos desde hace más de 20 años. Por este espacio han pasado grandes personalidades y presentadores que se han quedado en la memoria y corazón de los televidentes, entre ellos Javier Hernández Bonnet, director general del Gol Caracol.

¿Cuándo fue presentador de Día a Día Javier Hernández Bonnet?

Entre los años 2002 y 2005, Javier Hernández Bonnet se sentó en el sofá de Día a Día y fue uno de los anfitriones del programa matutino más querido por los colombianos. Después de 20 años, este 30 de octubre el periodista regresó al set para dar una excelente noticia.

Don Javi, como es conocido en el Canal Caracol, acompañó a Iván Lalinde, Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto en el programa para presentar 'Lo soñé, lo jugué y lo gané' , el libro en el que narra grandes anécdotas de sus más de 50 años de trayectoria en el periodismo deportivo.

En ese libro, por ejemplo, cuenta las críticas que recibió por parte de personas del mundo deportivo cuando estuvo presentando Día a Día, un trabajo al que llegó por pura casualidad como un reemplazo temporal de Jota Mario Valencia, pero en el que terminó quedándose tres años.

Así se veía Javier Hernández Bonnet cuando presentaba Día a Día

Javier Hernández Bonnet fue presentador en Día a Día junto a Fernando González Pacheco, Camilo Montoya y Marcela Sarmiento - Foto: Día a Día

Javier Hernández Bonnet recordó que en su ingreso al programa matutino estaba muy nervioso, pues no se sentía preparado para incursionar en el mundo del entretenimiento, pues toda su experiencia estaba en el periodismo deportivo. Sin embargo, logró acoplarse al equipo de trabajo junto a Fernando González Pacheco, Camilo Montoya y Marcela Sarmiento.

Las críticas no faltaron y así lo recordó en el espacio este miércoles. "Fui a transmitir un partido en París y me encuentro con Efraín Pachón", aseguró Hernández Bonnet, y contó que el dirigente de fútbol colombiano le hizo un fuerte llamado de atención por hacer parte del equipo de Día a Día, diciéndole que eso le quitaba su credibilidad como periodista.

"Me llama al lobby del hotel a regañarme. Me dijo: 'ahora lo veo presentando en un programa de señoras de la mañana, ya no lo creo como comentarista deportivo'", recordó el periodista.

Contrario a lo que Pachón interpretaba, Javier Hernández Bonnet recalcó que en Día a Día "pasé momentos inolvidables" y agregó que fue una gran escuela para seguir su camino como periodista deportivo. "Una de las cosas que más me ayudó fue, precisamente, el reconocimiento de las amas de casa que no están conectadas con el deporte. Llegué a otra audiencia".

Javier Hernández Bonnet finalizó diciendo que, gracias a su paso como presentador del matutino de Caracol TV, "descubrí un mundo nuevo, que era versátil, que no solo era un comentarista y entendí por qué el presentador tenía tanto éxito".