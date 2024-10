¿Nuevo presentador de Día a Día? Javier Hernández Bonnet volvió al matutino que condujo hace 20 años

Este 30 de octubre, el programa Día a Día , de Caracol TV, inició de una inesperada forma que sorprendió y conmovió a muchos televidentes. Javier Hernández Bonnet, director general del Gol Caracol, fue el encargado de presentar el programa matutino, como lo hizo hace 20 años.

¿Por qué Javier Hernández Bonnet estuvo en Día a Día?

El famoso periodista y comentarista deportivo estuvo como invitado en el programa para charlar con Iván Lalinde, Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto sobre 'Lo soñé, lo jugué y lo gané' , el libro en el que narra grandes anécdotas de sus más de 50 años de trayectoria en el periodismo deportivo.

Javier Hernández detalló que en más de 300 páginas logró escribir la historia "del muchacho que soñaba viendo los deportes, viendo a los locutores y llega el momento en que se convierte en mi carrera", una que ha desempeñado con gran orgullo y que lo ha hecho reconocido en todos los hogares colombianos.

Sobre su trabajo, por el que siente una gran pasión, aseguró que "siempre he creído que los comentaristas deportivos somos deportistas frustrados. Uno quería ser una figura en los deportes". Algunas historias importantes involucran a grandes deportistas del país, momentos en los que la violencia tocó el deporte y por qué es tan admirador del Pibe Valderrama.

Publicidad

¿Javier Hernández Bonnet fue presentador en Día a Día?

Javier Hernández Bonnet presentó Día a Día entre 2002 a 2005 - Foto: Día a Día

Su presencia en Día a Día para dar a conocer su libro también sirvió para recordar aquella época en la que Javier Hernández Bonnet era presentador del programa matutino. El periodista reveló que llegó a este lugar por pura casualidad.

Publicidad

El comunicador señaló que en ese momento estaba de vacaciones de su trabajo en el noticiero, pero el director del canal lo llamó diciéndole que lo necesitaba en el programa, porque Jota Mario Valencia había salido de Día a Día. La idea era que Hernández Bonnet tan solo estuviera unos meses.

"Eran tres meses y me quedé tres años", aseguró. Sin embargo, recordó que no se sentía preparado para entrar a esta faceta tan diferente en la televisión. "Me paniqueé, el único consuelo mío era que aquí estaba [Fernando González] Pacheco. Le dije: 'estoy muerto del susto. Yo estoy acostumbrado a entrevistar futbolistas, ¿qué preguntas le voy a hacer a los famosos?'. Me dijo: 'Sea como es en la sala de su casa, sea natural y tranquilo', pero mi primera entrevista fue un oso".

Javier Hernández Bonnet fue presentador en Día a Día junto a Fernando González Pacheco, Camilo Montoya y Marcela Sarmiento - Foto: Día a Día

Además de Fernando González Pacheco, Javier Hernández Bonnet compartió con los presentadores Camilo Montoya y Marcela Sarmiento en este espacio televisivo entre 2002 y 2005. Ellos le enviaron conmovedores mensajes para recordar su trabajo en el programa que, en ese entonces, era desde las 5:30 de la mañana y hasta las 12:30 del mediodía.

Camilo Montoya le dijo que "siempre había un gran consejo de tu parte, alguna opinión constructiva, todo suma y te vuelves un mejor profesional, eres generoso. El balance fue bastante positivo. Bendiciones, eres un ser humano excepcional. Un abrazo, hermano".

Publicidad

Mientras que Marcela Sarmiento recordó los "grandes aprendizajes" que le dejaron sus años trabajando con el periodista deportivo y le aseguró: "Sigo aprendiendo de ti, desde la distancia, pero siempre viéndote".