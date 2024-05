Jennifer Lopez y Ben Affleck estarían a punto de divorciarse: "Él abandonó la casa"

Hay polémica en el mundo del espectáculo internacional luego de que se conociera que Jennifer Lopez y Ben Affleck estaría atravesando una grave crisis matrimonial que podría poner final a su historia, una vez más. Así lo reportó una fuente cercana a los actores en el medio internacional In Touch Weekly.

Cabe recordar que Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron a inicios de los 2000 una de las parejas más queridas en el mundo, hasta que su matrimonio terminó en 2004. En 2021 retomaron su relación amorosa, se casaron nuevamente en 2022 y todo indica que dos años después la pareja que parecía haber superado todos los obstáculos está por terminar otra vez.

Según la fuente que habló con el medio, la también cantante y el actor llevan un tiempo asistiendo a terapia de pareja en aras de solucionar los conflictos que los hacen discutir todos los días. A pesar de sus intentos por luchar por el matrimonio, la terapia no estaría dando resultado y el divorcio ya estaría sobre la mesa.

"Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, (Ben) no tiene la culpa", aseguró la fuente. Los rumores sobre la distancia entre los dos famosos iniciaron hace algunas semanas, cuando en importantes eventos se vio a JLo sola, como en la celebración del Día de la Madre o en la Met Gala, donde fue anfitriona, pero a todo esto se le dio explicación porque Affleck está en medio de las grabaciones de 'The Accountant 2'.

Lo que dice la fuente es que Ben "ahora se está enfocando en su trabajo y en sus hijos" y que la crisis que está atravesando con la cantante lo ha llevado a tomar la radical decisión de abandonar la lujosa casa que adquirieron para establecer su matrimonio. "Ben ya se mudó y es probable que tengan que vender la casa de sus sueños que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que hubiera durado".

Ni Jennifer Lopez ni Ben Affleck han confirmado o desmentido esta información, mientras tanto en el mundo hay expectativa por lo que sucederá con el matrimonio. "Ambos dijeron que habían madurado y aprendido de sus errores, pero algunos de los problemas más importantes que los separaron la primera vez siguieron siendo los mismos", concluyó la fuente.

