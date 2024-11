Jenny López le jugó pesada broma a Jhonny Rivera: "Se le fue la mano"

Jenny López y Jhonny Rivera son tendencia en redes sociales luego de realizar graciosos videos de bromas entre ellos. Aunque el que empezó la situación fue Rivera, la venganza de la joven cantante fue la que logró miles de reproducciones y risas entre sus seguidores.

La broma de Jenny López a Jhonny Rivera

La situación empezó cuando Jhonny Rivera publicó en su perfil un video de Jenny López durmiendo mientras iban en su vehículo. Además, utilizó un filtro que le colocaba bigote y el audio de una canción de Don Ebrio en la que el hombre le reclama a la mujer.

El video causó risas entre los seguidores de la pareja, pero la reacción de Jenny López fue una advertencia para el cantante. "No vaya a dar papaya, porque la venganza se aproxima", le escribió la joven a Rivera, asegurando que ella encontraría el momento para también hacerle un video similar.

Efectivamente, la venganza de Jenny López llegó en el momento en el que Jhonny Rivera menos lo esperaba. Su novia lo grabó mientras se estaba bañando sin que él lo notara.

"El que está quieto se deja quieto", escribió Jenny López en el video. En la grabación ella está interpretando la canción que responde a Don Ebrio en la que la mujer se revela y le dice algunas verdades al hombre.

Jenny López cantó frente a la cámara mientras en la parte de atrás se veía a Jhonny Rivera en la ducha. "Me re mamé de ese pu** genio que siempre se le ve, se mira al espejo todo gruñón y él mismo se grita: '¿qué me miras pues hue**?'. No se afeita las axilas, vive todo barbudo y mantiene ese pájaro todo peludo", dice la canción.

"Me muero de risa", "Córrase un poquito", "Hay que aceptar que Jenny ganó", "Este estuvo mejor", "El video más esperado", "La venganza estuvo buena", "Eso le pasa a Jhonny Rivera por alborotar el avispero", "Te quedó espectacular", se lee en las diversas reacciones al video de López.

Jhonny Rivera le reclama a Jenny López por su broma

Tras publicar ese video que rápidamente se hizo viral superando los tres millones de visualizaciones en redes sociales, Jhonny Rivera reclamó en sus historias de Instagram a su pareja y pidió el apoyo de sus seguidores para pedirle a Jenny que borre la publicación.

"Se le fue la mano a Jenny, ¿sí o no?", expresó Jhonny Rivera en sus redes sociales. Por su parte, ella reaccionó al reclamo de su pareja y le repitió que "el que está quieto, se deja quieto".

"Pero se le fue la mano y le dije que bajara eso porque yo me estaba estregando por todas partes. No es justo", reclamó entre risas el cantante popular.