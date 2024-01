"Por una apuesta": Jhonny Rivera y Jenny López revelan cómo nació su relación

La relación entre Jhonny Rivera y Jenny López ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, especialmente por su diferencia de edad, pues él tiene 51 años y ella 31. Los dos decidieron defenderse de las críticas y revelar cómo empezó todo.

La pareja estuvo como invitada en el programa Día a Día, de Caracol Televisión , presentando su canción Culpables, en la que representan todas las críticas que han recibido. Además, confesaron que su relación nació luego de "una apuesta".

Jenny López, quien también es cantante de música popular, reveló que conoció a Jhonny Rivera gracias a sus padres.

"Mi familia siempre ha buscado oportunidades para mí y me salió una presentación en el Cauca y al otro día el invitado especial era Jhonny. Yo me quedé allá y mi familia me dijo que miráramos la oportunidad de que cantáramos juntos. Mis papás buscaron a la mánager, al otro día lo buscaron y nos tomamos una foto, y se dio la oportunidad de cantar juntos", relató.

La joven de 21 años señaló que, desde ese momento, su papá y la mánager de Jhonny Rivera quedaron en contacto para próximas presentaciones. La pareja coincidió en que en esos primeros momentos juntos ni siquiera llegaban a hablar, pues solo compartían el escenario.

"Ni el saludo prácticamente, ella se subía al carro con sus papás y se iba", señaló el cantante y agregó que con el tiempo Jenny López empezó a hacer parte de la agrupación de Rivera.

Todo cambión, según Jhonny Rivera, "cuando tenía un show muy importante en Medellín y le dije a mi hermana que ubicara a esta niña para que se presentara conmigo y ahí ya hubo un gusto. Ella fue muy bien arreglada, no nos veíamos hace meses, pero ese día la vi diferente".

Después de eso, los dos empezaron a tener una relación más cercana. Entonces llegó el momento de la apuesta, la cual se le ocurrió a Jhonny Rivera. "Le dije que tenía que subir a 10 mil seguidores en Instagram en seis días, le dije 'apostemos un beso'".

Por su parte, Jenny López reveló en Día a Día que "yo le dije que sí, creyendo que eso no iba a pasar, yo soy dedicada en mis redes y estaba estancada. Yo ya me sentía atraída, pero lo veía como mi jefe". Finalmente, con ayuda de sus amigos influencers, Rivera consiguió que la cuenta de López creciera en seguidores y "tuvieron que besarse".

"Hubo el beso, pero del beso a que oficializáramos algo pasó mucho tiempo por el miedo, porque ella estaba construyendo su carrera y no quería que la atacaran, yo sabía que nos iban a destruir", aseguró el cantante.

Jhonny Rivera agregó que "yo nunca había hecho pública una relación, precisamente por miedo a los ataques... al principio un comentario me afectaba mucho, no me dejaban dormir, pero ya después asumimos eso y vivimos con los comentarios".