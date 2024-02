Jessica Cediel lanzó fuerte respuesta a quienes la critican por presumir su cuerpo: "Les da envidia"

Jessica Cediel se ha convertido en foco de muchos malos comentarios por cuenta del estilo de vida cristiano que difunde en sus redes sociales. En las últimas horas, la presentadora bogotana decidió responder de manera contundente a todos sus haters.



"Hay gente del otro lado de la pantalla que sufre, que me dice: 'ay sí, mírela, esta es una perra, doble moral, pero quiere ser cristiana'", empezó diciendo la presentadora que actualmente es participante en un reality de baile.

En las redes sociales, lo que principalmente le critican los internautas a Jessica Cediel es que a pesar de su religión publica fotos y videos con poca ropa o con movimientos sensuales, pero deja algún mensaje bíblico.

"No se autodenomine cristiana con esa vestimenta que usa", "Ahí está la pastora favorita de Colombia jajaja", "Ese tipo de ropa no le gusta a Dios", "Esta chica no es consecuente con lo que dice y su actuar", "Esos bailes no los aprueba la iglesia", "Jessica, estás muy mostrona y eso a Dios no le gusta" y "La hipocresía de esta muchacha es gigante", se lee en diferentes comentarios que las personas dejan en sus publicaciones.

"Yo qué culpa si les da envidia o si les da rabia que a uno Dios lo haya premiado con atractivos físicos, con cosas bonitas, con una energía bonita", recalcó la famosa e invitó a las personas a preocuparse primero por su propia apariencia y salud.

Publicidad

Incluso se refirió a las personas que le dicen 'pastora'. "Yo no me las doy de Santa, ¿yo en qué momento dije que iba a ser pastora? En qué momento, que alguien me lo explique. Que yo ame a Dios y siga promoviendo la palabra de Dios, sin duda alguna, igual los designios que él tiene para mi vida solo los conoce él, ni siquiera los conozco yo, ni los haters".

A pesar de los malos comentarios que recibe, Jessica Cediel también resaltó que también en sus redes sociales encuentra personas que entienden su vida y le manifiestan amor. "Hay otra gente que es linda, que entiende, que sabe en lo que estamos, entiende el contexto de las cosas y todo. O sea, hay gente que sufre y uno está feliz, uno está regio, uno tiene salud", detalló.