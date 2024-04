Jhon Alex Castaño habla sobre polémica con empresario en Barcelona: "Yo a Darío Gómez lo he amado"

Jhon Alex Castaño, cantante de música popular conocido como 'El rey del chupe', enfrenta un difícil momento público luego de que un empresario hiciera un video explicando las razones por las que no recomendaba contratar un show del colombiano. En medio de las críticas, el artista decidió dar a conocer su versión de los hechos.

Todo inició por un video publicado en las redes sociales en el que el empresario Hans Dieter Otto, dueño de una discoteca en Barcelona, España, aseguraba que Jhon Alex Castaño no había cumplido con el espectáculo que ellos esperaban e, incluso, que lo había tratado mal.

"Primero, vino con cinco músicos. Un hombre de esta categoría que viene con cinco músicos, me cobran bastante dinero y ponen pista. Normalmente, su banda tiene nueve músicos", empezó detallando el empresario.

Además de Jhon Alex Castaño, para el evento fue contratado también El charrito Negro, motivo por el que el empresario solicitó a los dos colombianos que hicieran un homenaje al fallecido Rey del despecho, Darío Gómez. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando, según Hans Dieter Otto, Jhon Alex le respondió que "no es imitador de Darío Gómez".

La explicación de Jhon Alex Castaño

Por su parte, el cantante colombiano decidió pronunciarse públicamente sobre lo sucedido en esa discoteca de Barcelona. Castaño dio su versión de los hechos y señaló que el problema surgió porque no dejaron entrar a sus familiares al establecimiento y el empresario los trató mal, lo que generó el malestar del artista.

Jhon Alex Castaño señaló que llegó al lugar con cinco músicos porque "Cristian Torres, que es mi requinto, no pudo viajar porque tenía el pasaporte que se le vencía en menos de tres meses", situación de la que se percataron en el aeropuerto y no tuvieron tiempo de solucionar.

Además, aclaró que él no usa pista para cantar, "cantamos con una multitrack, de pronto mucha gente no sepa qué es, pero los que son músicos saben que es un aparato donde se llevan los instrumentos virtuales grabados y se combinan con los que llevamos en vivo".

Por otro lado, sobre supuestamente haber "insultado" a Darío Gómez, como lo señaló el empresario, también se pronunció. "Nunca en mi vida ha habido una prueba, no hay un mensaje, ni una nota de voz donde yo haya dicho: no soy émulo de Darío Gómez. Yo a Darío lo he amado, ha sido mi ídolo". Incluso señaló que lanzará pronto un homenaje al artista junto a Hernán Gómez, hermano del fallecido rey del despecho.

Finalmente, Castaño señaló que tomará acciones legales en contra del empresario, de quien asegura que lo amenazó:

"Van a haber un poco de acciones legales porque por parte del señor empresario, con el cual yo no tengo ni un contrato, porque yo le vendí la fecha fue a otra empresa, tuvimos una amenaza hacia mi mánager Camilo Idárraga donde el hombre expresó en su voz alta, gritando, con testigos que tenemos, que 'de España no salía', pues la verdad uno se siente amenazado porque el hombre grita duro, es grandulón, dice que es alemán, que es el putas de Aguadas".