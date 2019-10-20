Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ACCIDENTE BOGOTÁ
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
ITAGÜÍ
VALERIA AFANADOR
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño

  • Pelea Jhon Alex Castaño.jpg
    Uno de los incidentes que desataron la pelea se registró, al parecer, en plena tarima. A la vista de las decenas de asistentes al evento. -
    Foto: redes sociales
    #LOMÁSTRINADO

    Aparece nuevo video de pelea entre Jhon Alex Castaño y alcalde de Samacá: ¿qué dicen los implicados?

    El hecho provocó todo tipo de reacciones en redes sociales: tanto el artista como el mandatario del municipio se pronunciaron y dieron su versión sobre lo ocurrido, durante pleno concierto que se llevaba a cabo en Samacá.

  • Jhon Alex Castaño hace grave denuncia contra alcalde de Samacá
    Jhon Alex Castaño hace grave denuncia contra alcalde de Samacá. -
    Instagram: @jhonalexcastano
    ENTRETENIMIENTO

    Jhon Alex Castaño denuncia a alcalde de Samacá por amenazas en pleno concierto: "Nos van a dar bala"

    Según su relato, el mandatario y varios familiares, en aparente estado de embriaguez, subieron a la tarima a intimidar al artista y a su equipo. Esta fue su denuncia.

  • Jhon Alex Castaño por poco pierde la vida por una grave enfermedad: tuvo que dejar el alcohol
    Jhon Alex Castaño tuvo que dejar el alcohol para recuperarse de su enfermedad
    Instagram: jhonalexcastano
    ENTRETENIMIENTO

    Jhon Alex Castaño habla sobre polémica con empresario en Barcelona: "Yo a Darío Gómez lo he amado"

    El cantante colombiano Jhon Alex Castaño respondió fuerte al empresario que lo señaló de insultar la memoria de Darío Gómez y dar una mala imagen en España. Aseguró que tomará acciones legales.

  • Jhon Alex Castaño por poco pierde la vida por una grave enfermedad: tuvo que dejar el alcohol
    Jhon Alex Castaño tuvo que dejar el alcohol para recuperarse de su enfermedad
    Instagram: jhonalexcastano
    ENTRETENIMIENTO

    Jhon Alex Castaño reveló que casi muere por una grave enfermedad: ¿qué le pasó?

    El cantante Jhon Alex Castaño contó que un fanático suyo que es médico fue quien descubrió cuál era la enfermedad que lo aquejaba y bajo su supervisión pudo recuperarse.

  • Jhon Alex Castaño
    ¿Jhon Alex Castaño se pasó de tragos?
    @jhonalexcastano
    ENTRETENIMIENTO

    Jhon Alex Castaño se habría pasado de tragos en pleno concierto: "no se podía ni tener"

    En video quedó registrado el momento en el que el artista de música popular era sostenido por personal de logística mientras intentaba cantar.

  • yeison_1.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    “Cantinflas”: hasta Jhon Alex Castaño se la montó a Yeison Jiménez por su nuevo look

    Alan Ramírez, Osmar Pérez y Nacho Acero fueron otros colegas que reaccionaron al bigote del cantante. Aseguró que se lo iba a quitar.

  • jhonalexcastano.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    “Así como cuando te cogen el…”: Jhon Alex Castaño fue víctima de una atrevida fan

    El artista publicó el video de la mujer que hizo maromas para tocarlo. Le pasó durante una presentación en Cali.

  • artistas_0.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    Estos son los mensajes que envían los famosos a los colombianos para el Año Nuevo

    Artistas como Carlos Vives, Jhon Álex Castaño, Willy García y Pipe Peláez expresaron sus mejores deseos a sus seguidores.

  • riveracastanoyeison.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    ¡Igualito! Jhonny Rivera imita las voces de Jhon Alex Castaño y Yeison Jiménez

    El artista popular canta ‘Amigos con derechos’ y ‘Ya no mi amor’, éxitos de sus colegas, quienes escucharon la versión y dieron su veredicto.

  • la-kalle.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    La Kalle se tomó el sector del Voto Nacional con música popular y puso a bailar a más de uno

    Con los éxitos musicales de Jhon Alex Castaño, los aficionados a este género musical pudieron corear sus canciones.

CARGAR MÁS