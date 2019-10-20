Noticias Caracol Jhon Alex Castaño
Jhon Alex Castaño
Aparece nuevo video de pelea entre Jhon Alex Castaño y alcalde de Samacá: ¿qué dicen los implicados?
El hecho provocó todo tipo de reacciones en redes sociales: tanto el artista como el mandatario del municipio se pronunciaron y dieron su versión sobre lo ocurrido, durante pleno concierto que se llevaba a cabo en Samacá.
Jhon Alex Castaño denuncia a alcalde de Samacá por amenazas en pleno concierto: "Nos van a dar bala"
Según su relato, el mandatario y varios familiares, en aparente estado de embriaguez, subieron a la tarima a intimidar al artista y a su equipo. Esta fue su denuncia.
Jhon Alex Castaño habla sobre polémica con empresario en Barcelona: "Yo a Darío Gómez lo he amado"
El cantante colombiano Jhon Alex Castaño respondió fuerte al empresario que lo señaló de insultar la memoria de Darío Gómez y dar una mala imagen en España. Aseguró que tomará acciones legales.
Jhon Alex Castaño reveló que casi muere por una grave enfermedad: ¿qué le pasó?
El cantante Jhon Alex Castaño contó que un fanático suyo que es médico fue quien descubrió cuál era la enfermedad que lo aquejaba y bajo su supervisión pudo recuperarse.
Jhon Alex Castaño se habría pasado de tragos en pleno concierto: "no se podía ni tener"
En video quedó registrado el momento en el que el artista de música popular era sostenido por personal de logística mientras intentaba cantar.
“Cantinflas”: hasta Jhon Alex Castaño se la montó a Yeison Jiménez por su nuevo look
Alan Ramírez, Osmar Pérez y Nacho Acero fueron otros colegas que reaccionaron al bigote del cantante. Aseguró que se lo iba a quitar.
“Así como cuando te cogen el…”: Jhon Alex Castaño fue víctima de una atrevida fan
El artista publicó el video de la mujer que hizo maromas para tocarlo. Le pasó durante una presentación en Cali.
Estos son los mensajes que envían los famosos a los colombianos para el Año Nuevo
Artistas como Carlos Vives, Jhon Álex Castaño, Willy García y Pipe Peláez expresaron sus mejores deseos a sus seguidores.
¡Igualito! Jhonny Rivera imita las voces de Jhon Alex Castaño y Yeison Jiménez
El artista popular canta ‘Amigos con derechos’ y ‘Ya no mi amor’, éxitos de sus colegas, quienes escucharon la versión y dieron su veredicto.
La Kalle se tomó el sector del Voto Nacional con música popular y puso a bailar a más de uno
Con los éxitos musicales de Jhon Alex Castaño, los aficionados a este género musical pudieron corear sus canciones.