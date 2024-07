Johanna Fadul, preocupada por su mamá tras millonario robo: "Tiene delirio de persecución"

Johanna Fadul alertó en sus redes sociales el pasado martes, 16 de julio de 2024, que, en horas de la mañana de ese día, hombres armados con una pistola y un cuchillo atacaron a su mamá en su propia casa, robándole una millonaria cantidad en dinero y objetos valiosos. Este miércoles, la actriz dio más detalles y agradeció el apoyo.

Johanna Fadul expone daños psicológicos y físicos que sufrió su mamá

En un primer momento, la actriz había publicado un video bastante afectada y enojada por la situación que dejó a muchos con dudas sobre lo que había pasado con su mamá. Por este motivo, Fadul decidió hacer un segundo video, más calmada, para aclarar lo sucedido.

"No pensé con cabeza fría porque acababa de colgar con mi mamá, que estaba en un descontrol que no se los puedo expresar", aseguró la mujer y agregó que no se atreve a decir que su mamá está bien.

Johanna Fadul señaló que, luego de que dos hombres la atacaran dentro de su casa, haciéndose pasar por compradores de la vivienda, su mamá tiene un grave daño psicológico. "Se siente con delirio de persecución, creen que cualquier cosa les va a pasar, que el ladrón está aquí encima para hacerle daño".

La actriz detalló que estas personas habían planeado todo, pues semanas atrás habían contactado a su mamá haciéndose pasar por compradores interesados en adquirir la casa que está a la venta. "La razón para vender la casa es precisamente esa, la inseguridad", reveló.

"Es la tercera o cuarta vez que intentan meterse a esa casa. Esta vez mi mamá le abrió las puertas de manera ingenua, creyendo que era una persona de bien", contó la actriz recordando que, por lo que había pasado antes, en la casa había cámaras de seguridad, en las que quedaron registrados los ladrones.

Sobre las agresiones físicas, detalló que a su mamá la amarraron de manos y pies, la amordazaron y la patearon para obligarla a decir dónde tenía las cosas de valor. "Como no hablaba, le empezaron a golpear la cara, le reventaron la nariz. Hoy está con toda la cara hinchada y morada, tiene un dolor fuerte en la cadera", detalló.

