Juan Pablo Obregón y su esposa, padres de 6 hijos, perdieron bebé que esperaban: "Te amamos"

La pareja confirmada por el actor Juan Pablo Obregón y Ana María Malagón anunciaron a través de sus redes sociales que, tras 10 semanas de embarazo, perdieron el hijo que estaban esperando. Ahora reciben mensajes de apoyo de sus seguidores.

"Gracias Dios por hacernos de nuevo participes del don de la vida. Tan solo fueron 10 semanas en nuestro vientre, pero con la plena seguridad que te amamos desde el día uno", escribió la pareja en sus respectivas redes sociales.

Juan Pablo Obregón, actor recordado por su paso por telenovelas como 'Padres e Hijos' y 'Bella calamidades', de Caracol Televisión, compartió la publicación con una tierna foto en la que se está besando con su esposa y ya se notaba su barriguita.

A lo largo de los últimos años la familia Obregón Malagón se han convertido en activista provida, por lo que este doloroso impase en la llegada de un nuevo integrante a su hogar lo dedicaron a su lucha en contra del aborto.

"Saber que no te tendremos en los brazos nos duele, pero con la misión cumplida de que estás en cielo y de lo que sí puedes estar seguro es que esta tropa jamás dejará de dar la batalla en la defensa de la vida 💙 a una cultura que apoya la muerte de bebés en el vientre", agregaron.

También agradecieron a sus seguidores y amigos por las bendiciones y mensajes de apoyo que les han enviado en este momento difícil. Por su parte, Ana María Malagón hizo una transmisión en vivo en su perfil en la que explicó lo que sucedió.

"Me empezó a dar un cólico super fuerte y empecé con un manchadito, al rato siguiente ya era bastante sangre. Cuando me hicieron la ecografía ya nuestro bebé no estaba con nosotros", expresó la esposa del actor.

¿Cuántos hijos tienen el actor Juan Pablo Obregón y su esposa?

A lo largo de sus años de matrimonio, Juan Pablo Obregón y Ana María Malagón han conformado una familia con seis hijos y han tenido 11 embarazos. Se trata de Juan Ángel, Juan Sebastián, Juan Francisco, María de los Ángeles, Juan Martín y Juan José. Esta es la quinta vez que la pareja pierde un bebé.