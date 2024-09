Juan Pablo Urrego narra su experiencia en película Isla Perdida y cómo es actuar en inglés

El 19 de septiembre llega a la cartelera la cinta Isla Perdida, la nueva película de Fernando Trueba, en asocio con el Canal Caracol. El colombiano Juan Pablo Urrego habló en Noticias Caracol en vivo sobre sus experiencias grabando el filme.

>>> Vea más: Isla Perdida, película colombiana, causó sorpresas en su premier en Bogotá

Juan Pablo Urrego narró que estaba grabando la película El olvido que seremos, “cuando Fernando se me acercó y me preguntó si yo hablaba inglés y me dijo que si me gustaría actuar en inglés”.

El actor aseguró que Fernando Trueba armó un personaje pensado para él y no dudó en aceptar la propuesta.

Publicidad

Sello colombiano en la película Isla Perdida

En cuanto al sello colombiano en la película Isla Perdida, Juan Pablo celebró la participación de Caracol Televisión: “Tuvimos la fortuna de tener fotógrafo colombiano, a director de arte colombiano y cada uno con su equipo. Entonces, fue muy lindo estar allá con este grupo colombiano. Había una mezcla maravillosa porque estaba el equipo griego, el colombiano y el español”.

>>> Le puede interesar: Isla Perdida, un thriller de Fernando Trueba y Caracol, llegará a las salas de cine