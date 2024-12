Juliana Velásquez habló sobre las comparaciones que ha recibido con Yina Calderón, ¿le molesta?

La cantante, compositora y actriz colombiana Juliana Velásquez, quien recientemente ha ganado popularidad por su canción "La Colombiana", habló en una entrevista sobre las comparaciones que ha recibido con la influencer y empresaria Yina Calderón.

A lo largo de los años, las redes sociales no han dejado de comparar a ambas figuras públicas por su parecido físico, algo que Juliana, con su característico tono relajado, no ve como un problema.

En una reciente entrevista con el programa "El Klub" de la Kalle, la artista habló sobre su trayectoria musical. Durante la conversación, se le preguntó acerca de las comparaciones con la empresaria Yina Calderón.

“No me molesta para nada. Creo que las comparaciones entre mujeres son normales y no me siento mal por eso. Todas somos bellas y merecemos respeto. Lo único que me molestaría es que me compararan con algo que no me gusta”, señaló.

¿Quién es Juliana Velásquez?

Juliana, quien también es escritora, presentadora y compositora, debutó en la televisión a los seis años tras ganar el reality ‘Angelitos’ en 2004. Posteriormente, la artista bogotana se unió al Canal Caracol y, junto a Mery Moon, Aurelio Cheveroni y Dino, eran los presentadores del programa infantil ‘Club 10′.

Juliana también ha sido parte de varias producciones televisivas, incluyendo Play Zone, Súper pá, Las detectivas y el Víctor, Niñas mal, La Pola, Historias clasificadas, Laura, la santa colombiana, Mujeres asesinas, Yo soy Franky, Noobees, Historia de un crimen: Colmenares, Pa’ quererte, Decisiones: unos ganan, otros pierden, Te la dedico y Siempre fui yo.

Además, de ser la intérprete de una de las canciones más populares en los últimos días en las plataformas, ‘La Colombiana’, canción con la que ha ganado mucha aceptación después de las críticas que recibió la canción +57, en la que las personas dijeron que no se sentían representadas. Por el contrario, 'La Colombiana' ha recibido una respuesta positiva en plataformas como TikTok, donde ha recibido muy buenas críticas.

Juliana ha demostrado su versatilidad al destacar en diversas áreas del entretenimiento, consolidándose como una figura importante en la industria. Su capacidad para conectar con el público y adaptarse a distintos formatos ha sido clave para su éxito continuo. Además, su habilidad para abordar temas relevantes y actuales en su música le ha permitido mantenerse vigente y resonar con una audiencia amplia y diversa.