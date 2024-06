Karol G interpretó por primera vez en vivo su nueva canción: Si antes te hubiera conocido

Hay expectativa entre los seguidores de Karol G por el próximo lanzamiento de su canción, llamada Si antes te hubiera conocido. La paisa, por su parte, parece que no se aguantó las ganas de cantarla ante sus fanáticos y sorprendió a los asistentes de su segundo concierto en Londres interpretando la letra completa.

En sus redes sociales, Karol G reveló un pequeño adelanto del tema musical que tiene ritmo de merengue. Pero los afortunados fueron los miles de asistentes al concierto de La Bichota en el estadio O2 London Arena, Londres, quienes escucharon por primera vez en vivo el tema completo.

"¿Cuántos aquí saben bailar merengue?", cuestionó la cantante en medio del espectáculo, que hace parte del Mañana será bonito tour. La emoción de los asistentes fue evidente al escuchar las primeras notas del tema que, con tan solo unos segundos, ya se convirtió en tendencia en las redes sociales.

"Esta canción es para que usted se la cante a esa persona, que usted la ve, que ya está con alguien, y que usted le dice: 'eh, Ave María, qué hubiera sido usted y yo, si nos hubiéramos conocido antes'", detalló la cantante. Además, Karol G también cantó la canción en el afterparty del concierto, liderado por Daiky Gamboa.

Letra de la nueva canción de Karol G 'Si antes te hubiera conocido'

Ahora que Karol G interpretó en vivo su nueva canción, se conocieron en los videos publicados por los asistentes a su show más apartes de la letra del tema musical que ya promete ser un éxito. Esta es parte de la letra que se conoció:

Qué hubiera sido, si antes te hubiera conocido.

Seguramente, estarías bailando hasta conmigo, no como amigos.

Qué hubiera sido, si antes te hubiera conocido.

Seguramente, estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa.

Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa.

La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa

no te deja así como yo, no te deja ser como yo, no está tan rica así como yo

¿Cuándo se estrena la nueva canción de Karol G?

Según reveló la misma Karol G en sus redes sociales tras publicar el adelanto de la canción, Si antes te hubiera conocido estará disponible en todas las plataformas en la noche de este jueves 20 de junio.

