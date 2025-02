Kate Cassidy, novia de Liam Payne: "Todavía llamo a su teléfono solo para escuchar su voz"

Tras la repentina muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction que falleció el 16 de octubre de 2024, el mundo de la música aún no se recupera. Recientemente, la revista The Sun contactó a Kate Cassidy, su novia y compañera que lo acompañó en los últimos días de su vida en un viaje por Buenos Aires, Argentina. La mujer compartió detalles sobre su relación y reveló el tiempo que pasó con él antes de su trágico fallecimiento.

Con 31 años, Liam Payne se encontraba en el tercer piso del hotel CasaSur de Palermo cuando sufrió una fatal caída desde el balcón de su habitación. La noticia dejó consternados a sus seguidores y seres queridos, quienes no solo lamentan su partida, también intentan entender lo ocurrido en sus últimos momentos con vida.

Así conoció

Kate Cassidy a Liam Payne

Cassidy, de 25 años, recordó con emoción en la entrevista cómo conoció a Liam Payne en 2022. Su amor empezó en un bar de Charleston, Carolina del Sur, y confesó que el cantante fue su "amor de infancia", pues la mujer lo ha "amado desde que tenía diez años". Kate creció siendo una fan incondicional de One Direction, incluso llegó a tener en su habitación un póster de él cuando la banda se hizo famosa.

Kate Cassidy, novia de Liam Payne, lo acompañó un tiempo en Buenos Aries, Argentina - Foto: @kateecass

Juntos compartieron viajes, proyectos y un perrito rescatado llamado Nola. Kate Cassidy nunca se imaginó el trágico fallecimiento de Liam Payne, pues también comentó que él "tenía un buen estado de salud mental", incluso así parecía ante los ojos de ella antes del accidente que acabó con su vida.



El viaje a Argentina en el que Liam Payne murió

La pareja viajó a Buenos Aires, Argentina a finales de septiembre con la intención de quedarse en el país solo una semana, pero su estadía se extendió, ya que estaban realmente disfrutando de la ciudad y del tiempo juntos. De acuerdo a lo comunicado por The Sun, Cassidy tuvo que regresar a Estados Unidos antes que él por compromisos personales, pero no se imaginó que esa sería la última vez que lo vería con vida.

"Tenía una responsabilidad, teníamos una responsabilidad. Obviamente, nunca pensé que este evento ocurriría, que terminaría de la forma en que lo hizo", dijo. “Todavía no se siente completamente real para mí que él no esté aquí”, agregó.



Así se enteró la novia de Liam Payne de su muerte

Al enterarse de la noticia, Kate Cassidy sufrió un desmayo. "Pensé que era un rumor, una noticia falsa en redes sociales", dijo. Así que, desesperada, intentó llamarlo y contactar a sus allegados, pero la confirmación de su fallecimiento fue un golpe devastador. Desde entonces, la joven ha intentado sobrellevar el duelo, aunque admite que su vida cambió drásticamente.

Redes sociales

"Todavía llamo a su teléfono solo para escuchar su voz en el buzón", reveló. Después del trágico suceso, decidió mudarse de Florida a Nueva Jersey para intentar seguir adelante. En octubre de 2024, poco antes del fatal accidente, Kate Cassidy había compartido en redes sociales que ambos estaban planeando casarse, por lo que la inesperada pérdida de Payne truncó esos sueños.



Los últimos momentos con vida de Liam Payne

El 16 de octubre, pasadas las 5:00 de la tarde, un fuerte estruendo en el hotel CasaSur alarmó a los empleados y huéspedes. Minutos después, se confirmó la tragedia: Liam Payne había caído desde el balcón de su habitación, sufriendo lesiones fatales. Según información oficial, el número de emergencias recibió una llamada momentos antes de la caída, en la que se solicitaba ayuda urgente para controlar la situación del cantante.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar, el artista presentaba un grave traumatismo craneoencefálico, fracturas costales y hemorragia interna. A pesar de los intentos de reanimación, Liam Payne no respondió y fue declarado muerto en el acto. La autopsia oficial confirmó que la causa de la muerte fue politraumatismo severo con hemorragia interna y externa.