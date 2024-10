¿Kevyn y Guajira, ganadores del Desafío XX, ahora son pareja?

Tras la final del Desafío XX, muchos televidentes e internautas se preguntan qué relaciones se formaron dentro de la competencia. Entre esas dudas, muchos se preguntan si entre Kevyn y Guajira, ganadores de esta edición, hay más que una amistad.

¿Kevyn y Guajira son novios?

La pareja de ganadores de esta edición del Desafío decidió responder a esta pregunta en una reciente entrevista con el podcast Los Enredados de La Red. "¿Es verdad o fake que gracias al Desafío ustedes tienen una relación?", preguntó el entrevistador.

Guajira miró a Kevyn y le preguntó "¿decimos la verdad o qué?", lo que generó risas entre los dos. Al final decidieron responder al tiempo y ambos expresaron: "Mentira".

Los dos desafiantes revelaron que, a lo largo de su paso por el Desafío, construyeron una gran amistad y tuvieron una enorme complicidad que los llevó a ser los ganadores del programa.

Aunque no tienen una relación romántica, los ganadores sorprendieron al revelar que "estamos viviendo juntos". Es decir que no son novios, pero su conexión fue tan buena en el programa que decidieron compartir su casa.

Guajira aclaró su enemistad con Natalia: ¿es por Kevyn?

En el mismo espacio, a Guajira le preguntaron si es verdad que se peleó con Natalia porque "ambas querían estar con Kevyn" o cuál es el verdadero origen de su enemistad. La finalista del Desafío The Box 2023 señaló de manera contundente que "yo no peleó por hombre".

Guajira explicó que, realmente, sus diferencias con Natalia nacieron antes de que ella entrara a la competencia, cuando opinó en sus redes sociales sobre la relación de Kevyn con Natalia y habló mal de los dos. Esto no le gustó a la desafiante y, desde entonces, no se llevan bien.

"Realmente, opiné como una televidente común y corriente respecto a lo que estaba viendo. Así como se lo dije a él y se lo sostengo aquí que fue un desleal con su pareja que tenía en ese momento, así le digo a ella que era la moza. Así se le llama al ser segunda. Si yo me meto con un hombre casado, soy la moza. Lo dije, a ella le incomodó y por eso me disculpé con ella porque no me interesa generarle incomodidad emocional a alguien, pero ¿cómo se le llama a alguien que se mete con un hombre que tiene mujer? Moza".