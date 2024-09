Natalia, del Desafío XX, le envió un mensaje a la exnovia de Kevyn: "Yo le creía todo"

Entre las situaciones más comentadas que dejó la más reciente edición del Desafío XX fue la relación que nació entre Kevyn, ganador del formato, y Natalia, semifinalista. Aunque ya no están juntos, tras la final del programa se siguen generando temas de discusión por este tema.

Fue en una reciente entrevista en la que Natalia reveló nuevos detalles de lo que fue su relación con Kevyn dentro de la competencia y le envió un mensaje a Derly Hurtado, quien fue la pareja del ganador fuera del juego.

El mensaje que Natalia le envió a la exnovia de Kevyn

En diálogo con La Kalle, Natalia se destapó sobre lo sucedido en su paso por la competencia, especialmente por su cercanía con Kevyn. "El día que yo tenga la oportunidad de hablar con ella, yo lo haré", señaló la bogotana, mencionando a la expareja del ganador del Desafío.

En la emisora entonces le preguntaron qué le gustaría decirle a Derly, quien ahora vive en Estados Unidos. "Que me disculpe, que allá las emociones se viven en otro 'mood' y que realmente Kevyn siempre me pintó a mí la historia de que ellos estaban muy mal, que ella era muy tóxica".

Agregó que, estando allá, creyó en las palabras del competidor. "Tú estando allá cómo verificas la información, no había manera, él podía decirme 'soy dueño de Bogotá' y yo le creo. Yo creía todo lo que él decía. Yo le creía a ojo cerrado".

¿Qué pasó entre Natalia y Kevyn en el Desafío XX?

Natalia insistió en que, a diferencia de lo que dejó ver el programa, ella no fue la que buscó a Kevyn, sino fue él el que la conquistó. "Él fue muy especial conmigo", destacó la modelo bogotana.

En la entrevista le cuestionaron si, en medio de lo que sucedía, no se cuestionaba su comportamiento. "De verdad a mí me daba muy duro pensar en ella. Yo quería que él no me gustara, pero él era tan especial. Sí pensé mucho en ella".

¿Por qué terminaron Natalia y Kevyn?

Sobre esta cuestión, Natalia aseguró que fue ella la que tomó la decisión de acabar con esa relación. Agregó que es mentira que Kevyn le haya terminado al enterarse que ella crea contenido en plataformas para adultos .

"No fue así, él y yo tuvimos una última conversación por WhatsApp en la que yo le explicaba a él los motivos por los que yo había decidido que nada", señaló y detalló que esos motivos es que "teníamos dinámicas de vidas totalmente diferente" y, además, "al ver todo lo que él decía en Beta, que se iba a casar con su pareja".