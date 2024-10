¿Natalia felicitó a Kevyn por ganar el Desafío XX?

En la final del Desafío XX , el participante Kevyn Rúa se quedó con la copa y el premio de 1.200.000.000 (mil doscientos millones de pesos), tras ser uno de los participantes más destacados en el juego. El hombre no solo brilló por sus habilidades físicas, también por la polémica que causó su relación con Natalia.

Tras la gran final del programa, Kevyn reveló a Noticias Caracol en vivo sus primeras declaraciones sobre lo que sucedió en la competencia con Natalia. Además, si el día de la final recibió felicitaciones de parte de ella.

Kevyn reveló si Natalia lo felicitó

Cuando se le preguntó al respecto, el participante respondió de manera contundente. "Vamos a ser claros, no, Natalia no me felicitó".

¿Qué dijo Kevyn sobre su relación con Natalia?

Por otro lado, con respecto a la relación que tuvo con Natalia en el juego, a pesar de tener pareja fuera de la competencia, Kevyn reconoció que fue un error.

Publicidad

"Yo sé que quieren saber al respecto", empezó diciendo el hombre de Puerto Boyacá y luego agregó que "como todo ser humano, fallamos y nos equivocamos en muchas cosas, pero lo bueno es reconocerlo".

¿Cuánto dinero ganó Kevyn y en qué lo va a invertir?

Este año el premio del Desafío aumentó a la millonaria cantidad de 1.200.000.000 (mil doscientos millones de pesos), suma que se llevó Kevyn al ser el vencedor. A ese dinero se le agregó el dinero que el participante ya había ganado en la competencia, que eran 150 millones de pesos. Es decir, un total de 1.350.000.000 millones de pesos.

Publicidad

Al respecto de lo que vivió en la gran final, dijo que "obvio lloré levantando esa copa, los brazos en ese momento los tenía dormidos y casi no podía levantarla".

A la salida de Natalia del Desafío XX, Kevyn también le expresó unas palabras a la participante a pedido de Andrea Serna. “Siempre le he dicho que es una personita muy guerrera, que todo lo que se ha propuesto lo ha logrado. Me enseñó a visualizar también, la paciencia que tiene esta mujer muchas veces lo demostró acá, en el box negro, pues hoy es la ‘reina de la muerte’. La inteligencia de siempre resolver, de medir las cosas, de tomarse su tiempo y hacerlo bien”.

¿Qué programa reemplazará al Desafío XX en las noches de Caracol TV?

Tras la final del Desafío, a las pantallas de Caracol Televisión llega desde la noche de este 30 de septiembre La Descarga , un concurso de canto original del canal Caracol en el que se conocerán a las mejores 100 voces del país, de la mano de Gusi, Marbelle, Maía y Santiago Cruz.