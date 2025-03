La banda estadounidense Incubus anunció que no podría presentarse este viernes, 28 de marzo de 2025, en el Festival Estéreo Picnic 2025, lo cual dejó un fuerte sinsabor en los fanáticos que esperaban verlos en vivo. Horas después, los organizadores confirmaron que en su reemplazo entraría el grupo colombiano 1280 almas.

En las primeras horas de la tarde, Incubus publicó un comunicado por medio del cual se disculpaban con sus fans colombianos por darse de baja del FEP solo horas antes de su presentación. Según este pronunciamiento, una enfermedad que ya había causado la cancelación de un show en Guatemala esta semana fue el motivo de esta decisión.

"Literal viajé desde Ecuador a Bogotá solo por ver a Incubus. Ya esto me pasó en el 2023 cuando me cancelaron Blink-182" y "Uy, que triste esa cancelada de Incubus, si yo que los iba a ver en mi casa por el Canal Capital quedé aburrida, no me quiero imaginar los que hoy iban al FEP a verlos en vivo", algunos de los comentarios redes.

José, el baterista de Incubus, dijo que la banda estaba muy triste por esta decisión y esperaban tocar en Bogotá esta noche, pero que trabajaban por recuperar su salud. Con la promesa de volver al país, desearon que todas las personas que estarían en los conciertos de hoy los puedan disfrutar al máximo.

Estas noticias nunca son fáciles de contar, a pesar de que todo su crew y equipos ya estaban en la ciudad, listos para dar un show inolvidable, la banda no podrá presentarse en el Festival. Como fans de su música esto nos deja el corazón un poco roto, pero confiamos en que pronto… pic.twitter.com/MJcdGd5h39 — ¡Así se siente estar vivos! (@Festereopicnic_) March 28, 2025

Horas después, el festival anunció que la agrupación 1280 almas entraría al cartel del día, donde también tocarán Tool, Parcels, Nath, Julianna, Danny Ocean y Justin Timberlake.

"La noticia de Incubus nos entristece, pero hoy, en el día del rock en el FEP2025, queremos regalarles himnos. No vienen a reemplazar a nadie, simplemente Las 1280 almas nos llenarán de alegría en medio del desasosiego. Porque el rock nunca morirá y las leyendas siempre vivirán en Un Mundo Distinto", expresaron los organizadores.

Así se vivió el primer día del FEP 2025

Ayer, el Festival Estéreo Picnic abrió sus puertas para la primera de sus cuatro jornadas, en la que brillaron en las tarimas del parque Simón Bolívar Alanis Morissette, Foster the People, Benson Boone, Teddy Swims o Shawn Mendes.

Decenas de miles de personas llegaron hasta el céntrico parque, en el que incluso fue instalada una rueda de la fortuna, para disfrutar de una jornada marcada por el pop y el rock, con una tanda de electrónica a cargo de Zedd en el cierre.

El parque tuvo una colorida decoración y en los diferentes espacios fueron ubicadas carpas de las marcas patrocinadoras, en algunas de las cuales hubo largas filas de asistentes que querían participar en las actividades.

En los escenarios también hubo elementos alusivos a Colombia como sombreros, banderas y camisetas de la selección de fútbol, mientras los artistas anglos trataron de interactuar en español, unos mejor que otros, con los aficionados.

Uno de los primeros artistas en salir a cantar fue el estadounidense Teddy Swims, quien hipnotizó con su voz a la multitud que lo acompañó con el atardecer de fondo. Con banda completa y coristas, el cantante oriundo de Atlanta interpretó un repertorio variado que incluyó sus principales éxitos: ‘Lose control’, ‘Bad dreams’ y ‘The door’, con los que el público cantó al unísono con él, todo en medio de aplausos.

Luego llegó el turno de Benson Boone, quien era uno de los intérpretes más esperados del día y cuando salió al escenario los asistentes estallaron en júbilo.

"Es mi primera vez en Sudamérica y ustedes están locos. Amo su energía (…) La he amado (la experiencia de visitar la región)", expresó Boone entre aplausos y antes de cantar 'In the stars'. El artista logró mantener conectado al público durante todo su show, que cerró exitosamente con 'Beautiful things', una canción que hizo sacar sus celulares a la multitud para grabar y que resonó en todo el parque Simón Bolívar.

😳 Benson Boone pic.twitter.com/zgAIgpceOF — ¡Así se siente estar vivos! (@Festereopicnic_) March 28, 2025

La jornada continuó con la enérgica presentación de Foster the People, que emocionó al público con temas que ya son clásicos del indie como 'Call it what you want', 'Houdini' y 'Pumped up kids', que pusieron a saltar y a bailar a los fanáticos.

También salieron a las tarimas Tate McRae, The Marías y la colombiana Kei Linch, entre otros artistas que fueron calentando la noche hasta la llegada de los otros platos fuertes de la noche: Alanis Morissette y Shawn Mendes, a quienes la multitud esperaba con emoción para cerrar la primera jornada.

