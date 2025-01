Régimen de Maduro excarcela a Carlos Correa, director de ONG, tras nueve días de detención

El director de la ONG venezolana de derechos humanos Espacio Público, Carlos Correa, que fue detenido el 7 de enero pasado, fue excarcelado a primera hora de este jueves, informó dicha organización en un mensaje de X.

"Agradecemos a todas las personas, organizaciones, gobiernos y colectivos que se sumaron a la voz por la liberación", señala el mensaje en el que la ONG afirma que continúa con "el trabajo por la defensa de la dignidad humana".

La excarcelación, de la que no se dan más detalles, llegó horas después de que Mabel Calderín, esposa del director de Espacio Público, informará de que habían sabido que su esposo fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo, pero no de cuáles son los delitos de los que se le acusa.

"Hoy nos recibió el fiscal 52 nacional de delitos económicos, Alirio Mendoza, quien nos dijo que la información que podía ofrecer era puntual y que nos explicó que Carlos fue detenido el 7 de enero, efectivamente, y fue presentado el 9 de enero con defensoría pública", explicó Calderín en un vídeo publicado por Espacio Público en X.

Señaló que, de acuerdo a la información del fiscal, Correa fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo pero que, añadió, no le podía explicar "cuáles eran los cargos que se le imputaban".

Calderín indicó que acudieron nuevamente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocido como el Helicoide, donde les negaron que el activista se encuentre allí detenido.

La ONG Espacio Público reportó el pasado martes la "desaparición" de Correa, el mismo día que la detención de siete políticos opositores, entre ellos el excandidato presidencial Enrique Márquez, así como el "secuestro" de Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, quien calificó así el hecho.

Diversos partidos opositores, activistas políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales, universidades y organismos internacionales se han pronunciado en la última semana en favor de Correa, de quien destacan su trayectoria en defensa de los derechos humanos.

Petro celebra libertad de Correa

El presidente colombiano, Gustavo Petro, celebró la puesta en libertad del activista colombiano Carlos Correa, y aprovechó para pedir que Venezuela libere a todos los detenidos por las elecciones, incluidos doce colombianos.

"Cuando la tregua entre Hamás e Israel habla de la liberación de centenares de rehenes de una y otra parte; cuando Cuba ha liberado a más de 500 prisioneros, es importante para la paz en las Américas que Venezuela libere todas las personas detenidas en el marco de las elecciones y las post elecciones, incluidos los 12 colombianos detenidos en su territorio", escribió el presidente colombiano en su cuenta de X.

Y añadió: "Que las Américas sean tierra de libertad sin presos políticos".

Esta detención provocó una de las reacciones más tajantes de Petro sobre Venezuela: "Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro", dijo entonces Petro.

En un largo mensaje en X reiteró la postura de Colombia frente a la crisis en Venezuela, en la que ha intentado mediar pero nunca ha reconocido la victoria de nadie en las urnas, alegando que "las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos".

"Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación", apuntó el mandatario colombiano, pero reiteró: "No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas".

