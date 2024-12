La influenciadora Manuela Gómez habla de su delicado estado de salud: "Es un dolor intenso"

La creadora de contenido Manuela Gómez, popular por tener su propia marca de productos cosméticos, contó para el programa 'La Red' , de Caracol Televisión, que lleva 10 días hospitalizada a causa de un intenso dolor en sus glúteos.

“Hace unas semanas acudí al médico por un dolor intenso en los glúteos, que me provocaba una sensación de ardor como si estuviera quemándome, lo que me dificultaba incluso respirar. Debido al dolor tan fuerte, me hospitalizaron y desde entonces no he vuelto a salir”, dijo para el programa.

Dijo que ha estado más de una semana internada en una clínica de Medellín debido a que el dolor es muy intenso y los médicos le están realizando diversos exámenes para determinar qué sucede en esta área de su cuerpo.

“Me han realizado varios exámenes, pero aún no saben qué es lo que tengo. Las venas son de difícil acceso, me han tenido que pinchar varias veces y, actualmente, tengo un catéter, el cual es delicado, para administrar los medicamentos directamente al corazón”, añadió en la entrevista.

Manuela afirmó también que ni la morfina le ayuda a aliviar el dolor y que, en medio de la incertidumbre, ha tenido que estar separada de su hija, Samantha, quien nació en julio de este año. Añadió que la bebé no la reconoce.

"No he visto a mi hija, Samantha, desde hace varios días y eso me tiene muy triste. Siento un ardor y quemazón que no me deja descansar, y me cuesta mucho lidiar con la separación de mi niña. Cuando le hablo, la trajeron hace unos días con un gran riesgo y ella ya no me reconoce, lo cual es devastador para mí”, contó la empresaria entre lágrimas.

La creadora de contenido Manuela Gómez, lleva más de 10 días hospitalizada en una clínica de Medellín. Tras iniciar con fuerte dolor de espalda que persiste a pesar del tratamiento con morfina. Ella desde la clínica nos contó lo que pasó. pic.twitter.com/dsVrB2IXBK — La Red Caracol (@LaRedCaracol) November 30, 2024

La cirugía a la que se sometió hace 10 años

En la entrevista, también comentó que hace una década se sometió a una liposucción en la capital antioqueña. En esta cirugía, según dijo, le trasladaron la grasa que le habían extraído a los glúteos, algo que ella no había solicitado.

“Hace diez años, me sometí a una liposucción con una médica en Medellín. En ese momento, yo era conocida y acepté realizarme el procedimiento para mejorar mi figura porque era famosa”, aseguró.

Aunque en su momento estuvo conforme con el resultado, dijo que actualmente siente que sus glúteos "están enormes".

"No me veo bien y no sé si lo que se ha acumulado es grasa o biopolímeros. El dolor es insoportable, y los médicos aún no saben con certeza qué está pasando”, indicó.

No es la primera vez en los últimos meses que se enfrenta a problemas de salud, ya que durante su embarazo alertó a sus seguidores debido a que dijo que la bebé presentaba un peso que se encontraba por debajo de los límites normales. Sin embargo, afortunadamente, Samantha nació sin mayores contratiempos.

