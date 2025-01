La radical decisión que tomó la exmodelo Ingrid Karina por su salud: "Apóyenme por aquí"

El caso de Ingrid Karina Sánchez, exmodelo que dice haber pertenecido en su momento a la agencia Stock Models, le ha dado vuelta a las redes sociales luego de haber sido encontrada en una situación precaria en las calles de Medellín. En su camino por la recuperación, ha vivido una serie de altibajos, incluida una denuncia en sus redes contra la fundación que dio a conocer su historia y que luego la ingresó contra su voluntad en un centro de rehabilitación.

Tras su ingreso al centro de Frank sin límites, Ingrid comenzó a recibir apoyo psicológico y físico para combatir su adicción. Sin embargo, a las pocas semanas, la exmodelo Ingrid Karina, en un video publicado por su hijo, Juan Antonio Bonett, explicó que decidió abandonar el centro por voluntad propia debido a lo que ella describió como condiciones inhumanas. Según ella, el lugar en el que se encontraba no le ofrecía el apoyo adecuado para superar su dependencia y fue ahí donde empezó a denunciar lo que consideraba un trato abusivo.

(Lea también: El antes y después de Karina, exmodelo que terminó como habitante de calle en Medellín )

Ingrid Karina aseguró que fue rescatada por su hijo - Fotos: Redes sociales

“Me fui porque no podía más. Estaba atrapada y sentía que mi salud estaba en peligro. Quiero que sepan que no me escapé, simplemente tomé la decisión de irme. Necesito estar en un lugar donde realmente pueda sanar”, expresó Ingrid Karina en el video mencionado, en el cual también mostró algunos moretones en el rostro y afirmó que había sido víctima de agresiones físicas dentro del centro.



Ingrid Karina quiere ir a una clínica psiquiátrica

Después de abandonar el centro de rehabilitación, Ingrid Karina decidió comenzar de nuevo en Bogotá. En su cuenta de TikTok, que maneja su hijo, la exmodelo compartió su nueva realidad, mostrando una imagen más tranquila. En el video que grabó para sus seguidores, Ingrid Karina aseguró que se encontraba en la capital colombiana esperando recibir tratamiento especializado en un centro psiquiátrico.

Publicidad

“Apóyenme por aquí. Estaré mostrándoles todo paso a paso y nada, un besito para todos. Esperando cupo en clínica psiquiátrica para empezar a sanar. Hace mucho no comía en una mesa, perdón por la falta de modales”, expresó Ingrid Karina en el video en la red social.

Así es vista la exmodelo Ingrid Karina en sus redes: está esperando cupo en una clínica psiquiátrica - Tik Tok: @ingridkarinamodelo

En sus últimas publicaciones, Ingrid Karina también expresó su gratitud hacia aquellos que la han apoyado en este difícil proceso. Sus seguidores, muchos de los cuales han sido testigos de su evolución en redes sociales, han celebrado su valentía al enfrentarse públicamente a sus problemas y compartir su historia. “El 2025 es un año para sanar. Dios, tus planes son perfectos y yo confío en ellos”, dijo la exmodelo en uno de sus mensajes.



La historia de Ingrid Karina

Todo comenzó cuando Ingrid Karina fue encontrada en estado de abandono en las calles de Medellín, un lugar donde la vida la había llevado a tocar fondo. Durante años, dice haber sido una de las modelos más prometedoras de una agencia. Sin embargo, según sus declaraciones en redes, se vio arrastrada por las dificultades de la vida, las adicciones y las circunstancias personales que, poco a poco, la alejaron del foco mediático.

Karina dijo que cayó en las drogas debido al bazuco - TikTok: @andreiitha_moreno9

Publicidad

Su historia pasó desapercibida hasta que fue rescatada por Andrea Moreno, una influencer local que decidió grabar su testimonio y compartirlo en redes sociales. En el video, Ingrid Karina aparecía visiblemente afectada, deambulando por las calles y mostrando signos de haber pasado por difíciles momentos.

A raíz de este video, muchos seguidores se unieron a la causa y apoyaron la idea de ayudarla a ingresar a un centro de rehabilitación. Fue entonces cuando Ingrid Karina comenzó su proceso de recuperación en el que denunció casos de abuso y maltrato, hasta que pudo salir de ese lugar. En medio de esta situación, su hijo, Juan Antonio Bonett, ha jugado un papel fundamental en su recuperación, pues fue él quien la localizó tras su desaparición del centro de rehabilitación y la acompañó en su viaje hacia Bogotá. Juntos han compartido su proceso a través de las redes sociales.