Ingrid Karina dejó carta antes de abandonar el centro de rehabilitación: ¿ya saben dónde está?

Ingrid Karina, la exmodelo que fue encontrada en las calles de Medellín e ingresada involuntariamente a un proceso de rehabilitación, sigue siendo tema de conversación en las redes sociales de Colombia. La más reciente noticia de la mujer entristeció a muchos internautas al conocer que abandonó el proceso de recuperación luego de más de 20 días.

La historia de Karina tocó a millones de internautas que decidieron estar pendientes del proceso de recuperación de la mujer, quien en su última aparición en televisión, en Día a Día , manifestó que permanecía en el centro de rehabilitación por decisión propia, luego de un proceso involuntario. Sin embargo, días más tarde su hijo Juan José anunció que la mujer dejó el lugar.

(Lea también: La exmodelo Ingrid Karina dejó el centro de rehabilitación, según su hijo: "Me pueden ayudar" )

A través del TikTok que Juan José creó para dar noticias sobre el proceso de su mamá, en la más reciente publicación aclaró chismes sobre la situación de Ingrid Karina y recalcó que su prioridad es encontrarla de nuevo, motivo por el que viajará a Medellín.

Publicidad

Ingrid Karina dejó carta en el centro de rehabilitación

En primera medida, el joven aclaró que Karina "no se fugó" del centro de rehabilitación, como se ha señalado en algunas publicaciones, sino que la modelo "abandonó voluntariamente" el lugar. Esto teniendo en cuenta que, tras sus primeras semanas de un proceso involuntario, fue la modelo la que decidió quedarse en el sitio.

"Mi puerta siempre está abierta, no he tenido ni un intento de fuga. Siempre estoy arreglada, perfumada y me van a ver mejor", expresó Karina hace algunos días en diálogo con el matutino de Caracol Televisión, dando a entender que ella podía abandonar el hogar si así lo deseaba. Como finalmente pasó.

Publicidad

Juan José también contó que "ella, antes de irse, hizo una carta expresando las razones por las cuales se iba a ir. Dejó la carta y se fue". Aunque el joven no reveló el contenido de la carta, se ha dicho que, desafortunadamente, Karina cayó una vez más en las drogas.

¿Dónde está Ingrid Karina?

Redes sociales Fundación Yonathan Forero

El hijo de Ingrid Karina señaló que ya tiene pistas del lugar en el que se encuentra la modelo, gracias a la gente que se la ha encontrado en las calles de Medellín en los últimos días. Aunque en medio del proceso Juan José permaneció alejado de su mamá, ha tomado la decisión de tomar cartas en el asunto y verla en persona.

"Mi prioridad es encontrar a mi mamá y convencerla de que se meta a un programa, estaré en Medellín a mediados de esta semana intentando convencerla de que se venga conmigo. Gracias a todas las personas que me han enviado fotos con la ubicación de mi mamá", concluyó el joven.

Publicidad

(Lea también: El antes y después de Karina, exmodelo que terminó como habitante de calle en Medellín )