La última foto de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz que falleció, junto a su papá

Miguel Ángel Díaz , hijo de Diomedes Díaz, murió en Bogotá la noche del sábado 18 de enero de 2025. El hombre de 39 años se encontraba en una unidad de cuidados intensivos de la Clínica Méderi.

Desde redes sociales, los hermanos y diferentes familiares de Miguel Ángel lo han despedido con fotos y videos que lo recuerdan.

Uno de los que primero se pronunció frente a la muerte de Miguel Ángel Díaz fue su hermano Rafael Santos, quien escribió desde su cuenta de Instagram un mensaje de despedida: "Migue, hermano de mi alma, vuela alto, hasta donde nuestro señor Jesucristo. Él te recibirá porque fuiste un alma buena y noble. Yo te recordaré con la alegría que te caracterizaba y porque pudimos disfrutar siempre que nos veíamos. Fuimos hermanos que se amaron con mucho amor y respeto. Le doy gracias a Dios por darnos un hermano como lo fuiste tú. Te amo y te amaré por siempre, hermanito. Descansa en paz".

Por su parte, Rafael María Díaz, también hijo de Diomedes Díaz, manifestó desde sus redes sociales el dolor por la partida de Miguel. “Gracias por tus mejores momentos y demostrar ese gran hermano que fuiste, noble y de buen corazón. Siempre te vamos a recordar. Descansa en paz, manito. Luchaste hasta el final y diste la batalla. Dios te tenga en la gloria. Te amamos” escribió.

Kelly Elvira Díaz, hermana de Miguel Ángel, compartió desde sus redes sociales la última foto que se tomó con su familiar. “Hermanito, estoy segura de que estás en el reino de Dios. Descansa en Paz”, dijo.

Miguel Ángel Díaz y su hermana - Redes sociales

Luis Ángel Díaz, hijo del Cacique, también habló sobre la partida de Miguel Ángel Díaz: “Migue, manito, no tengo palabras solo sé decirle a Dios gracias por dejarme compartir y convivir contigo. Sé que estás en un lugar muy feliz en el reino de Dios con papá y tus hermanos. A veces, el ser humano no entiende la vida. Un muchacho lleno de esperanza de vida de salud, de luchar para vivir en esta tierra. Me dejas el corazón hecho cuadrito, Migue. Te recordaré como mi Ángel, con esa sonrisa hermosa, hermanito. Tantas cosas me faltaron por decirte, Migue. Vuela muy alto, solo sé que vas a vivir en mi corazón hasta que Dios me lo permita. Te amo mucho, Migue. Me saludas a Papa y a mis hermanos, que los extraño también".

Miguel Ángel Díaz y su papá

A través de sus redes, Miguel Ángel Díaz publicó dos fotos con su papá, Diomedes Díaz, de cuando él era pequeño y otra junto al Cacique cuando Miguel ya era adulto.

“Feliz Día del padre a todos los papitos, en especial al mío, ejemplo de padre y persona. Gracias por su amor, por sus enseñanzas y por sus valores. Gracias a dios por permitirnos acompañarnos siempre”, dijo Miguel Ángel en su mensaje.

¿De qué murió el hijo de Diomedes Díaz?

A la edad de un año, Miguel Ángel Díaz comenzó a sufrir problemas urinarios. Finalmente, fue diagnosticado con una enfermedad terminal que lo llevó a perder ambos riñones a los 20 años y a depender de diálisis durante cuatro años.

La madre del artista hizo todo lo posible para salvar la vida de su hijo, llegando a vender tres casas y un carro para costear los costosos tratamientos médicos necesarios.

Yolanda Rincón, compatible con su hijo, le donó uno de sus riñones, lo que permitió a Miguel Ángel mejorar significativamente durante 12 años. Sin embargo, en diciembre de 2023, su salud volvió a deteriorarse. Los médicos informaron que el riñón trasplantado había cumplido su ciclo y que era necesario regresar a las diálisis.

En octubre de 2024, Miguel Ángel fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El 20 de diciembre de 2024, Yolanda Rincón informó que la salud de su hijo había empeorado debido a la formación de trombos microscópicos en su pierna derecha, los cuales no pudieron ser operados. Esto resultó en la amputación de la pierna de Miguel Ángel mientras él permanecía en coma.