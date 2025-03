Laura Barjum contó que fue acosada por un príncipe que ofrecía una millonada para salir con ella

La fama y la belleza, en muchas ocasiones, colocan a las personalidades en incómodas y peligrosas situaciones con personas que, por no aceptar un 'no', son capaces de muchas cosas. Esto lo vivió la actriz y ex reina de belleza Laura Barjum , quien luego de su paso por Miss Universo en 2017, empezó a ser acosada por un hombre de la realeza de un país de Oriente Medio.

Laura Barjum revela detalles de acoso que sufrió

Barjum es considerada una de las mujeres más bellas de Colombia, no por nada en 2017 fue coronada como Virreina universal de la belleza, cuando apenas tenía 22 años. Su paso por este importante evento la colocó en el foco mundial por su apariencia y captó especialmente la atención de un príncipe bastante intenso.

"Un hombre de la realeza de un país, no me quiero meter en problemas porque no sé los alcances de las personas, me invitó a salir", contó en La Red la actriz que actualmente interpreta a Fernanda Sanmiguel en la segunda versión de 'Nuevo rico, nuevo pobre' .

Laura Barjum reveló los deseos para su próxima relación amorosa - Foto: @laurabarjum

Detalló que la invitación era para una fiesta que estas personas suelen realizar y a las que asisten exclusivas mujeres. "Ellos daban una fiesta a la que iban ángeles de Victoria's Secret, top modelos, entonces no era descabellado porque Miss Universo acababa de pasar, mi popularidad había crecido, no era raro que me contactaran para esa fiesta".

Laura Barjum aseguró que la invitación era "estruendosa" porque explicaba que volaría a diferentes países acompañando al príncipe a fiestas y cenas en exclusivos lugares, además le daban una tarjeta con cupo ilimitado para que ella comprara la ropa y accesorios que deseara. Solo había una condición para esta experiencia y es que tenía que viajar sola.

"Yo dije que no", resaltó la famosa explicando que toda la situación la llenó de miedo a ella y a su familia. Sin embargo, ese rechazo de la colombiana no hizo que el príncipe dejara de intentar salir con ella, por lo que empezó a enviarle mensajes a todas las personas que hacían parte de su círculo cercano.

La actriz de 'Nuevo rico, nuevo pobre' contó que "pasaba pena" cuando alguna persona publicaba una foto con ella e, inmediatamente, le mostraba que empezaba a recibir mensajes con ofertas millonarias para que ayudara a concretar una cita de la Laura Barjum con el príncipe. "Mi mejor amigo fue el único que me dijo cuánto le ofrecieron, 50 millones de pesos por concretar la cita".

No ha sido la única situación de acoso de Laura Barjum

En el programa, la modelo que también sufrió de bullying en el colegio , detalló que también fue acosada por un hombre que creía que la conquistaría con lujosos regalos. Los detalles llegaban a hoteles y diferentes lugares en los que estaba la ex reina de belleza, pero el hombre jamás se atrevió a hablarle.

"Me han llegado pectorales de esmeraldas, Rolex con no sé cuántas incrustaciones de diamantes que he tenido que devolver. No me interesan", aseguró Laura Barjum y agregó que le daba un poco de tristeza pensar que un hombre "exitoso" pensará que solo podía conquistar a una mujer con esos detalles.

Barjum concluyó que le atraen más los hombres "auténticos, trabajadores, que te enseñe, que te potencialice, que te haga reír, que te respete es lo más importante. Qué tristeza que un hombre sienta que tiene que comprar".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co