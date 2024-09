Lina Tejeiro habló de canción de Andy Rivera y Juan Duque: "Ellos no son bobos"

La actriz Lina Tejeiro se hizo tendencia en las redes sociales luego de que Andy Rivera y Juan Duque lanzaran una canción juntos que muchos asociaron con ella, teniendo en cuenta que fue novia de ambos en diferentes momentos de su vida.

Lo que más resonó en redes sociales fue la reacción de la actriz, que decidió hacer un video pretendiendo que lloraba y, además, aprovechó para hacerle publicidad a su marca de máscara de pestañas con una promoción 2x1.

En una reciente entrevista, a Lina Tejeiro le preguntaron nuevamente por este tema y ella sorprendió contando que se enteró de la canción mucho antes de que la anunciaran sus exnovios.

Lina Tejeiro habló del tema musical de sus exparejas

"Hay oportunidades que no se pueden perder", señaló Lina Tejeiro en entrevista en el podcast Vos Podés en el que le recordaron la reciente polémica en redes sociales por la canción Ni con él, ni conmigo en la que colaboran sus exparejas.

Lina Tejeiro bromeó diciendo que "Dios los hace y yo los junto", pero luego agregó que gracias a diferentes personas se enteró meses antes y ella aprovechó para planear su estrategia y salir victoriosa en el tema al igual que los cantantes.

"Ellos habrán dicho: 'sí, seguramente la gente va a hablar de ella, así no tenga que ver la canción con ella', porque seguramente no tiene que ver conmigo, pero ellos saben lo que estaban haciendo y lo que iba a pasar. La gente no es boba, ellos tampoco y yo menos".

La actriz resaltó que está en un momento de su vida en el que no quiere quedarse callada y al ver que las redes sociales la relacionaban nuevamente con sus exparejas, decidió actuar. "Aquí tenemos que ganar los tres, porque ellos estaban ganando con publicidad gratis, indirectamente con mi nombre, entonces yo dije: 'yo también'", acotó.

El mensaje de Lina Tejeiro a Andy Rivera y Juan Duque

La actriz reveló que el día que salió la canción "creo que la gente vio más mis historias y mi video que la canción. Ese día quedamos en sold out".

Para finalizar, Tejeiro resaltó que espera que llegue el día en que los internautas y sus exparejas dejen de relacionarla a ella con sus vidas. "Me puedo sentir halagada por saber que puedo ser tan importante para que me usen en estas estrategias. Espero que este sea el momento para que entiendan que hay otras maneras de darse a conocer. Realmente son muy talentosos y hacen muy bien su trabajo, entonces podrían hacerlo más por su talento y no mediáticamente", puntualizó.