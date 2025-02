Los Inquietos del Vallenato aseguran que recibieron amenazas tras condena a Nelson Velásquez

Tras la condena a Nelson Velásquez violación de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos a la agrupación Los Inquietos del Vallenato, Jair López, representante legal del grupo musical, denunció que los músicos están recibiendo amenazas por la situación.

¿Qué está pasando con Los Inquietos del Vallenato?

"Nuestro equipo de trabajo, nuestras familias y en mi caso personal, hemos tenido amenazas de muerte. Nos ha tocado cambiar direcciones, han violado todos nuestros derechos. No queremos que esto siga. Hago un llamado a la calma y los invito para que antes de juzgar se informen leyendo la sentencia", señaló López en el video.

Según el representante, luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmara la condena contra Nelson Velásquez, los músicos de la agrupación vallenata empezaron a recibir mensajes amenazantes.

Por otro lado, López aclaró contundentemente que "Nelson Velásquez no irá a la cárcel". Según la explicación que dio el cantante vallenato "no tiene antecedentes penales. Si cumple las exigencias de la sentencia no va a tener ningún problema".

¿Por qué tienen problemas Los Inquietos y Nelson Velásquez?

En su video Jair López también explicó por qué inició su problema con el cantante Nelson Velásquez, quien hizo parte de la agrupación hasta el año 2004. Confirmó que toco comenzó cuando el artista emprendió su carrera como solista. "Nuestro interés no fue perjudicarlo, por el contrario, siempre quisimos ayudarlo", aseguró.

Detalló que "cuando [Nelson Velásquez] decide hacer su propia carrera como solista nosotros le autorizamos por un año 12 temas propiedad de Los Inquietos del Vallenato. Buscamos todos los medios directos para solucionar con él, como no se pudo, tocó acudir a la vía legal. Pedimos, eso sí, que se protejan los derechos de ambas partes".

¿Qué hará Nelson Velásquez?

Luego de que el Tribunal Superior de Medellín confirmara la condena a cuatro años de prisión, el cantante Nelson Velásquez hizo una publicación para celebrar sus 25 años de carrera artística. Además, anunció que interpondrá un recurso extraordinario de casación para que el caso sea evaluado por la Corte Suprema de Justicia.

"Gracias ‘Nelsistas de corazón’. Josué 1:9: ‘Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a dondequiera que vayas’ Amén", escribió el artista en Instagram.