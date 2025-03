Integrante del dúo Andy y Lucas perdió a su hermano mayor: "Estoy completamente roto"

Andy y Lucas, el dúo musical español, es uno de los grupos más queridos y reconocidos de los años 2000. Con sus melodías que fusionan el pop, el flamenco y la música disco, cautivaron a más de una persona con canciones como su gran éxito 'Son de amores', que recientemente volvió a sonar en la plataforma TikTok.

Sin embargo, esta vez el dúo es noticia por el lamentable fallecimiento de Pedro González, hermano de Lucas. Según informaron los medios españoles, el familiar del cantante murió el martes 4 de febrero a sus 55 años de edad, aparentemente de forma inmediata.

(Lea también: ¿Quién era G$ Lil Ronnie, rapero asesinado junto a su hija? Su última publicación fue conmovedora)

Tiempos difíciles para el cantante

La triste noticia fue confirmada por El Portal de Cádiz, medio que destacó el aprecio que Pedro González tenía entre los vecinos del barrio de La Laguna, donde residía. El hombre era conocido por su trato cercano y amable, solía pasear por la zona y conversar con quienes lo conocían, dejando siempre una huella de calidez. Según informaciones preliminares, su fallecimiento se debió a un infarto inesperado, dejando consternados a familiares y amigos.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Conmoción en Cádiz: muere Pedro González, hermano de Lucas de Andy & Lucas https://t.co/uOoILLlCvH — Portal de Cádiz (@portaldecadiz) March 4, 2025

Publicidad

Sin embargo, el fallecimiento de su hermano mayor no ha sido el único golpe que ha recibido Lucas por estos días, pues recientemente protagonizó un emotivo momento en el programa El Hormiguero, donde se derrumbó en lágrimas por las críticas recibidas tras una cirugía nasal que cambió notoriamente el aspecto de su rostro. A pesar de que en un principio negó haberse realizado un retoque estético, más tarde admitió que la situación lo había afectado profundamente.

También confesó que los comentarios negativos en redes sociales le hicieron sentir vergüenza y culpa, especialmente considerando la situación de su familia, ya que su madre también atraviesa problemas de salud tras sufrir un ictus (accidente cerebrovascular).

Publicidad

Posteriormente, por medio de las redes sociales, el vocalista agradeció el apoyo recibido luego de la entrevista en el programa, explicó las razones de su silencio y destacó lo difícil que pueden ser los comentarios negativos en redes sociales, especialmente para los niños y adolescentes.

"Me mantuve sin decir nada o desmentir la noticia porque es mi derecho, mi libertad de hacer lo que me plazca con mi cuerpo o en mi día a día (sin hacer daño a nadie). Finalmente, la presión mediática me pudo e intenté explicarlo como me salió del alma", explicó Lucas en la descripción del video.

Esta pérdida se conoce en medio de la gira de despedida del dúo, un recorrido musical con el que buscan agradecer a sus seguidores por más de dos décadas de carrera. En una breve declaración para el canal de televisión 'Antena 3', Lucas expresó lo repentino de la situación y confesó: "Estoy completamente roto".

(Lea además: Gene Hackman: autoridades descartan que muerte del actor y su esposa haya sido por fuga de gas)