Gene Hackman: autoridades descartan que muerte del actor y su esposa haya sido por fuga de gas

Las autoridades del estado de Nuevo México, en Estados Unidos, descartaron este martes que la muerte del actor Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, se debiera a una fuga de gas, tras concluir una extensa investigación en el domicilio de la pareja.

La compañía de gas de Nuevo México confirmó que "no hubo hallazgos significativos" tras un análisis en el domicilio de Hackman y Arakawa, donde fueron hallados muertos el pasado 27 de febrero tras la llamada de un vecino a la Policía de Santa Fe.

Durante el examen se encontraron pequeñas fugas en uno de los quemadores de la estufa, pero "no se cree que esos resultados sean un factor en las muertes de Gene Hackman, Betsy Arakawa o su perro", informó la Oficina del sheriff de Santa Fe en un comunicado.

Hackman, leyenda de Hollywood durante varias décadas del siglo XX y ganador de los Óscar, murió nueve días antes de que fuese encontrado sin vida el pasado 27 de febrero en su casa, junto a los cadáveres de su mujer y uno de sus perros.

Las autoridades aún no han determinado la causa de la muerte de la pareja, pero el pasado viernes descartaron que se tratara de una intoxicación por monóxido de carbono. También han dicho que no hay evidencias de un acto delictivo.

¿Quién encontró a Gene Hackman y su esposa?

El pasado miércoles 26 de febrero un trabajador de mantenimiento de la urbanización Santa Fe Summit, en Nuevo México, llegó hasta la casa de la pareja. Se encontró con que la puerta principal estaba abierta y cuando se acercó a la casa, por la ventana pudo ver el cuerpo de Betsy Arakawa en el suelo.

Al notar que no reaccionaba y que no parecía haber nadie más en casa, el trabajador llamó al 911 para informar sobre lo que estaba pasando y para pedir ayuda. CNN reveló recientemente el audio completo de la llamada.

¿Por qué Gene Hackman se había retirado del cine?

En el año 2004, Gene Hackman tuvo su último trabajo en Hollywood en la película Bienvenido a Mooseport. Aunque en ese momento el actor no explicó los motivos, años más tarde confirmó que decidió retirarse de la actuación por temas de salud, pues estaba enfrentando problemas en el corazón.

"La gota que colmó el vaso fue una prueba de esfuerzo a la que me sometí en Nueva York. El médico me dijo que mi corazón no estaba en condiciones de someterse a ningún esfuerzo", señaló Hackman en una entrevista que Empire años después.

Gene Hackman fue homenajeado en los premios Óscar

Tras una semana de ser hallado sin vida en su casa, Gene Hackman hizo parte de la edición 97 de los premios Óscar. El actor fue homenajeado en medio del In Memorian de la gala.

