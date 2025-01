Luis Alfonso reveló que su padrastro lo hacía dormir en la calle: "Para que no le pegara a mi mamá”

El artista de música popular Luis Alfonso ha tenido un camino lleno de altibajos. El cantante colombiano se hizo famoso principalmente por su participación en el reality show A Otro Nivel de Caracol Televisión , y su carrera despegó con canciones como El precio de tu error, La ex y Chismofilia. Sin embargo, detrás de su éxito, hay una historia de lucha y superación que pocos conocen.

La dura infancia de Luis Alfonso

El artista contó detalles impactantes de su vida en el programa de entrevistas La sala de Laura Acuña, donde confesó cómo su padrastro lo echaba para que durmiera en la calle al llegar borracho.

“Mi padrastro llegaba muy borracho. Ese m***, como a las 3 o 4 de la mañana, me veía acostado y le decía a mi mamá ‘Me saca a ese hij*** de la casa’, entonces yo amanecía en la calle... Él llegaba, echaba candado y yo tenía que amanecer en la calle para evitar que le pegara a mi mamá”, expresó que solo era un niño y que por eso creó mucha afinidad con los habitantes de la calle quienes lo protegían y cuidaban en Popayán.

“Tengo un tema llamado El corrido de mi vida, donde dice ‘Los demonios de mi barrio me cuidaron cuando hambre y frío tuve que aguantar’. Cuando menciono ‘los demonios’, me refiero a los indigentes que me ayudaban cuando me echaban a la calle”, agregó el conocido cantante.

Luis Alfonso contó que los habitantes de calle que lo ayudaban le propusieron hacerle daño a su padrastro por lo que sucedía, pero él nunca accedió a esto.

“La escuela más chimba que uno puede tener en la vida es la calle. Ahí aprendes lo que es bueno y lo que es malo, y más hoy en día que tengo mi familia", aseguró.

La batalla contra la ansiedad

En una entrevista en Lo Más Viral de Noticias Caracol, Luis Alfonso contó los duros momentos que vivió debido a la ansiedad, una condición que lo llevó a tomar medicamentos y casi lo interna en un centro psiquiátrico.

"No podía comer, ni dormir. Yo estaba en los rines", confesó el artista.

Al ser interrogado si la ansiedad le ha jugado una mala pasada en su vida, el artista reveló que sí y en varias ocasiones.

"Yo soy un paciente psiquiátrico, yo tengo que tomar droga para la ansiedad porque soy una persona que soy hiperactivo, ansioso, y de pronto me detonó mucho la ansiedad, y yo sé que ese fue el detonante más grande cuando nació Agustincito al niño me le dio una gripita que se le convirtió en una bronquiolitis eso en un niño recién nacido es algo muy delicado", señaló el artista.

Un episodio difícil durante el reality

Cuando sucedió este difícil episodio, el artista se encontraba concursando en el reality de Caracol Televisión A Otro Nivel, en 2020. Luis Alfonso pasó las convocatorias realizadas en Medellín.

"Saqué 100 puntos que era el puntaje máximo, llamé a mi esposa mi amor lo logré, saqué 100 juntos voy para Bogotá, ella me dijo ahora sí siéntese mi amor porque el niño está en la UCI, está muy delicado los pulmoncitos", recordó el artista de música popular.

Cuando el intérprete de Chismofilia llegó al hospital y vio a su hijo: "Yo me desmayé, yo ya no levantaba cabeza, yo no hacía sino llorar, yo llegaba y veía esa cuna vacía y me daba ganas de morirme", relató.

"Cuando ya fue pasando la cosa me tuvieron con droga siempre fuertecita para la ansiedad, cuando ya Agustín salió hasta ese día tomé droga psiquiátrica, fuimos donde la psiquiatra y le dijo a mi esposa ‘doña Luisa, yo porque sabía que usted estaba en el hospital con el niño y estaba maluquito porque aquí ya le teníamos la habitación a Luis Alfonso para internarlo, ese muchacho se enloqueció, ya no quería comer, no podía dormir, ya estaba eran los rines”, aseguró Luis Alfonso.

Luis Alfonso se sinceró sobre la ansiedad en una entrevista de Los más viral de Noticias Caracol Foto: Lo más viral

La superación de la ansiedad

Recuerda que a medida que su hijo mejoraba, él también lo pudo hacer.

"La ansiedad y el estrés acaba con más vidas y salud que cualquier cosa y yo le doy gracias a mi Diosito que hoy en día he podido superarla”, afirmó.

"Me levanto por las mañanas, me tomo una pastillita y todo el día recocho y ya, pero yo era que cuando me daban las ansiedades duras, cuando no sabía manejarlas, la ansiedad empieza a usted a encalambrarlo porque usted no se da cuenta y empieza a hiperventilarse”, aseguró.

"Gracias a mi Diosito después de que pasé todo ese proceso ya he sabido manejarla, hoy en día no he vuelto a saber lo que es una crisis ansiosa, un hombre feliz”, afirmó.

La familia también es un apoyo gigante, afirmó. "Buscar ayuda, si usted está cargando dos bultos de cemento y tiene un parcero que le puede cargar el otro, usted puede cargar uno solito y se aliviana, esas cosas hay que tratarlas y para eso está la gente que estudia para eso”, señaló.

Un inicio de año prometedor

Tras superar años de problemas personales, Luis Alfonso comenzó el 2025 con el pie derecho, siendo confirmado recientemente como el segundo artista para el Festival de la Leyenda Vallenata 2025. La revelación de la música popular se presentará el 2 de mayo, siendo este un logro significativo en su carrera.