Luis Alfonso revela que casi es internado en un psiquiátrico tras un duro episodio de ansiedad

Luis Alfonso, cantante colombiano de música popular, que se hizo famoso tras su participación en el reality A Otro Nivel de Caracol Televisión , reveló en una emotiva entrevista con Lo Más Viral de Noticias Caracol los duros momentos que vivió a causa de la ansiedad, una condición que lo llevó a tomar medicamentos y casi lo interna en un centro psiquiátrico.

"No podía comer, ni dormir. Yo estaba en los rines", confesó el intérprete de éxitos como El precio de tu error, La ex, y Chismofilia.

Luis Alfonso explicó que la ansiedad siempre ha estado presente en su vida, intensificada por su personalidad hiperactiva e inquieta. "Yo soy un paciente psiquiátrico, yo tengo que tomar droga para la ansiedad porque soy una persona que soy hiperactiva, ansiosa", comentó.

Asegura que la situación se agravó con el nacimiento de su hijo Agustincito, quien sufrió una bronquiolitis tras padecer una gripa al poco tiempo de nacer.

Luis Alfonso se sinceró sobre la ansiedad en una entrevista de Los más viral de Noticias Caracol Foto: Lo más viral

Un fuerte episodio de ansiedad

El artista recordó un episodio particularmente difícil cuando su hijo recién nacido, Agustín, enfermó gravemente de bronquiolitis mientras él participaba en A Otro Nivel en 2020. Pese a la felicidad que suponía su avance en el famoso reality tras pasar el primer filtro, la situación familiar le detonó una crisis.

"Saqué 100 puntos que era el puntaje máximo, llamé a mi esposa ‘mi amor, lo logré, saqué 100 juntos, voy para Bogotá, ella me dijo ahora sí siéntese mi amor porque el niño está en la UCI, está muy delicado los pulmoncitos ", relató Luis Alfonso.

Al llegar al hospital y ver a su hijo conectado a tubos y oxígeno, el artista se desmayó. " Yo me desmayé, yo ya no levantaba cabeza, yo no hacía sino llorar, yo llegaba y veía esa cuna vacía y me da me daba ganas de morirme ", recordó.

La situación fue tan grave que los médicos consideraron internarlo debido a su estado mental.

"Cuando ya fue pasando la cosa me tuvieron pues con droga siempre fuertecita para la ansiedad, la psiquiatra le dijo a mi esposa ‘doña Luisa, yo porque sabía que usted estaba en el hospital con el niño y estaba maluquito porque aquí ya le teníamos la habitación a Luis Alfonso para internarlo", explicó.

Superando la ansiedad

Con el tiempo, y gracias a la mejoría de su hijo, Luis Alfonso también comenzó a recuperarse. "La ansiedad sí me ha dado muy duro", aseguró.

Hoy en día, el cantante ha aprendido a tratar su ansiedad y no ha vuelto a experimentar una crisis. "Gracias a mi Diosito después de que pasé todo ese proceso ya he sabido manejarla, hoy en día no he vuelto a saber lo que es una crisis ansiosa, soy un hombre feliz ", afirmó.

Luis Alfonso destacó que la recuperación no fue fácil, requirió su esfuerzo y apoyo profesional. "Me levanto por las mañanas, me tomo una pastillita y todo el día recocho y ya, pero yo era que cuando me daban las ansiedades duras, cuando no sabía manejarlas, la ansiedad empieza a usted a encalambrarlo porque usted no se da cuenta y empieza a hiperventilarse", detalló.

Un mensaje de esperanza

Luis Alfonso enfatizó la importancia de buscar ayuda profesional para manejar la ansiedad y el estrés. "Buscar ayuda, si usted está cargando dos bultos de cemento y tiene un parcero que le puede cargar el otro, usted puede cargar uno solito y se aliviana", aconsejó.

Además, destacó el apoyo fundamental de su familia en su proceso de recuperación

A pesar de los desafíos que ha enfrentado en su vida, Luis Alfonso ha continuado con su exitosa carrera musical. Su historia es un testimonio de resiliencia y la importancia de la salud mental. "La ansiedad y el estrés acaba con más vidas y salud que cualquier cosa y yo le doy gracias a mi Diosito que hoy en día he podido superarla", concluyó.

Luis Alfonso continúa demostrando que con apoyo y determinación es posible superar los momentos más difíciles.