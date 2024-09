Luis Miguel se casó con Paloma Cuevas: un amigo del cantante lo reveló todo

En septiembre de 2023 se conoció en la prensa que Luis Miguel le pidió matrimonio a su pareja Paloma Cuevas. Tras algunos meses de rumores y dudas, en las últimas horas se conoció que el cantante ya pasó por el altar.

En ese momento, trascendió que Cuevas le dio una respuesta negativa al cantante, pero no porque no quisiera casarse con él, sino por las apretadas agendas laborales que ambos tenían. Pues bien, ahora parece que la pareja logró abrir un espacio para sellar su romance en matrimonio.

¿Cuándo y dónde se casó Luis Miguel?

Lo que más ha sorprendido de esta noticia es que el matrimonio se habría llevado a cabo en medio de la exitosa gira de conciertos de Luis Miguel. Recientemente, los rumores crecieron cuando, en medio de uno de sus shows, el cantante salió un momento para saludar a su público. En un instante, el artista se quitó un anillo, que parecía ser de matrimonio, y lo guardó en su saco.

Tras este momento, que se hizo viral y causó revuelo internacional, un amigo del cantante confirmó que la boda ya tuvo lugar. El que dio la noticia fue Rafael Herrerías, un reconocido empresario taurino y muy cercano a El Sol de México.

En medio de un evento en el que Herrerías fue interceptado por la prensa mexicana, varios le preguntaron si fue invitado a la boda de su gran amigo y él respondió afirmativamente. Sin embargo, señaló que no pudo asistir, confirmando así que la ceremonia ya ocurrió.

"Sí [recibí invitación], pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá [de Marsella]; no me acuerdo ahora, pero no fue en Lisboa", subrayó el amigo del cantante y aseguró que no fue porque tenía a su mamá enferma.

Ante la emoción de los periodistas, varios preguntaron si sabía detalles de la luna de miel de la pareja o si tienen planeado tener hijos. Rafael Herrería indicó que Luis Miguel continúa de gira, por lo que no sabe cuándo y dónde será su luna de miel. Señaló que no cree que la pareja tenga hijos, "están muy contentos todos".

Para finalizar, el amigo de Luis Miguel recalcó que "tengo tres o cuatro semanas de no hablar con él. Ella es una gran mujer, a final de cuentas. Él la aprovecha. Qué bueno que estén contentos, que estén bien".