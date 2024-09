Maía, de La Descarga, habló de su lucha por ser mamá: "Estaba dañando mi matrimonio"

Maía llega en la noche de este 30 de septiembre a las pantallas de Caracol Televisión como mentora de la segunda temporada de La Descarga , junto a Gusi, Marbelle y Santiago Cruz. Previo al gran estreno del programa, la cantante colombiana reveló que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida junto a su hija Magdalena, luego de que por años pensó que no iba a poder ser mamá.

¿Por qué Maía pensaba que no podía ser mamá?

En diálogo con la periodista Eva Rey en el espacio de YouTube llamado Desnúdate con Eva, Maía recordó uno de sus momentos más difíciles de su vida y su matrimonio.

Magdalena, de dos años y medio, llegó a la vida de Mónica Andrea Vives, más conocida como Maía, en el año 2022, luego de varios años en los que la cantante intentó quedar embarazada sin lograrlo. La artista señaló que, con el nacimiento de su hija, su forma de pensar cambió radicalmente, "antes pensaba de lo que era capaz, sabía de lo que era capaz, ahora no sé de lo que soy capaz. Yo la agarro y yo dije; 'ya yo no sé si importo, ya yo pasé a un segundo plano'".

La cantante reveló que, en ese momento de su vida, estaba enfrentando un estado de desespero. "De desilusión de no poder tener lo que quería en el momento en que quería. He sido muy afortunada porque han pasado muchas cosas en mi vida que siempre anhelé, pero no cuando yo quería, sino cuando pasaron. Yo necesitaba un esposo ya, pero no fue sino hasta los 34 que conocí a Alberto y después, ya cuando tenía ese amor bonito, ahí fue cuando me entró el afán de ser mamá y entonces quería que fuera a los 36 y nada, y a los 37 nada, y a los 38 nada, y a los 39 nada, a los 40 es que quedo embarazada".

Maía intentó muchas veces quedar en embarazo, pero esto no se daba y, resignada a la situación, le planteó a su esposo la opción de adoptar. Curiosamente, cuando la cantante se rindió y pensó en la adopción, se enteró que estaba embarazada. "En el momento en que me enteré me postré, caí al piso de rodillas dando gracias a la vida, al cielo, a la ciencia, como lo quieras llamar, por darme la oportunidad de ser mamá".

Maía vivió una crisis en su matrimonio

La mentora de La Descarga también reveló que esta situación ya estaba ocasionando problemas en su matrimonio, no porque a su esposo le afectara que ella no quedara embarazada, sino por la actitud que tenía la cantante en medio de su tristeza.

"En el matrimonio hubo mucha tensión, pero debido a mi actitud. Mi marido es un hombre muy calmado, muy sereno hasta en momentos muy difíciles de la vida, él siempre tiene la capacidad de manejar la perspectiva, yo soy muy pasional. Se estaba volviendo una actitud recurrente sentirme mal por la vida, por el simple hecho de no tener lo que quería y pues eso causa aburrimiento".

Maía reconoció que su actitud e insistencia "estaba dañando mi matrimonio", pero agradeció la fortaleza mental de su esposo para soportar y la suya al superar la situación.