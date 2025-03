Manolo Cardona responde a críticas por su acento costeño en Medusa: "Lo hicimos con mucho respeto"

La serie Medusa, de Netflix , se convirtió rápidamente en la más vista en la plataforma en Colombia y causó gran revuelo en las redes sociales con su estreno. En medio de los comentarios positivos que recibe la producción colombiana, también ha destacado una crítica común entre el público por el acento de los actores.

La serie colombiana cuenta con un gran talento actoral colombiano, en el que destacan Manolo Cardona, Sebastián Martínez, Carlos Torres, Juana Acosta, Adriana Arango, entre otros. Como la historia está ubicada en la costa Caribe, específicamente en la ciudad de Barranquilla, se esperaba que los actores hablaran con el acento característico, pero en redes sociales hay un general descontento por la exageración, dicen algunos, de las expresiones costeñas en los diálogos.

Manolo Cardona reacciona a críticas por acento costeño

A través de redes sociales hay varios comentarios y publicaciones de internautas que empezaron a ver la serie Medusa y no quedaron contentos con el acento de los actores. Comentarios como "Cada vez que Manolo Cardona dice 'mondá' en Medusa se mueren 5.000 hectáreas de yuca en la costa" se han hecho en las plataformas digitales.

Al respecto, Manolo Cardona habló con La W Radio y señaló que "entiendo a la gente, el barranquillero es muy dicharachero y mamador de gallo. La conversación se ha centrado mucho en el acento, pero lo que puedo decir es que hicimos nuestro mejor trabajo con el tiempo que tuvimos para prepararlo".

El actor oriundo de Popayán reconoció que llegar a imitar el acento costeño, sin pasar al extremo de los estereotipos o ridículo, no es trabajo sencillo. "No es fácil para nada. Evidentemente, ninguno de nosotros es de Barranquilla y no va a ser perfecto, seguramente cometeremos errores, pero lo que sí te puedo decir es que hicimos un trabajo muy arduo, un trabajo que nos llevó mucho tiempo. Habrá errores, pero te aseguro que lo hicimos con mucho respeto y cariño hacia nuestro Caribe, hacia Barranquilla".

Actores de Medusa tuvieron 'coach' de acento costeño

Por otro lado, en diálogo con el periodista Marco Vergara, los actores Manolo Cardona y Juana Acosta revelaron que meses antes de las grabaciones estuvieron trabajando en su acento costeño. Incluso señalaron que contaron con una 'coach' vocal para llevar a cabo este acento de la mejor manera.

"Obeida fue nuestra coach de acento costeño, cada vez que yo la veía entrar por la puerta, miraba a Manolo y decía '¡No! que se vaya Obeida ya', pero la verdad es que tuvimos suerte de tenerla a ella. Fue un trabajo de varios meses antes de las grabaciones y después ella estaba en el set y cualquier frase que ella veía que desentonaba iba y nos decía", aseguró Acosta.

Los actores resaltaron que, aunque podía parecer fácil llegar a hablar costeño, se convertía en todo un reto hacerlo de una manera que se viera natural. Manolo Cardona resaltó que "me parece interesante que desde el nombre de los personajes ya hay empatía con el público. [El acento] es muy sabroso, muy dicharachero, muy musical".

