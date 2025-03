Medusa, serie que se estrenó en Netflix: estos son los actores colombianos que la protagonizan

Una historia de traición familiar, muerte y engaño de los Hidalgo, ambientada en Barranquilla, llegó a Netflix el pasado miércoles en la ficción Medusa, un thriller que como dice la actriz Juana Acosta, protagonista de la serie, "refleja un poco" la idiosincrasia colombiana.

La producción cuenta la historia de Bárbara Hidalgo (Juana Acosta) que está a punto de convertirse en directora general de Medusa, un conglomerado de la costa atlántica de Colombia, pero justo el día que iba a ocupar el cargo sufre "un accidente" cuando se paseaba en su barco y es dada por muerta por las autoridades.

Sin embargo, la mujer sobrevive y regresa para buscar, junto al investigador Danger Carmelo (interpretado por Manolo Cardona), a la persona que intentó asesinarla.

"Refleja un poco nuestra idiosincrasia y creo que hay varios elementos en los que la sociedad colombiana se ve bastante identificada", expresa Acosta en una entrevista con EFE.

Acosta, nominada en 2021 a Mejor interpretación femenina de reparto por su papel en la película española El inconveniente, detalla que la serie trata "asuntos como las diferencias de clases sociales, la doble moral que hay en el país, que es muy grande, e incluso creo que se arriesga a meterse en asuntos que son válidos e importantes como las relaciones abiertas".

Una propuesta ambiciosa

Medusa, que cuenta con 12 capítulos, fue dirigida por Felipe Cano y María Gamboa y en ella participaron, además de Acosta y Cardona, los actores colombianos Sebastián Martínez, Diego Trujillo, Mabel Moreno y Carlos Torres, entre otros.

Tres talentosos actores colombianos que hacen parte del elenco de Medusa - Instagram @sebastianmartinezn

"Directores maravillosos, conocer a Pipe Cano, que era un director con el que deseaba trabajar hace mucho tiempo; tener la mirada femenina de María Gamboa en la historia era muy importante, sobre todo por el viaje que tenía mi personaje en la historia, que es un viaje que va hacia su feminidad, sanar su linaje femenino", destaca Acosta.

Su personaje, cuenta la actriz, "va descubriendo su ser real a medida que va avanzando la historia, de la mano del detective Danger, y cómo poco a poco va también entendiendo qué rol juega ella dentro de esa familia".

Sin embargo, Bárbara también descubrirá cuál es su papel "dentro de su núcleo familiar" conformado por su marido, su hija "y ella misma", para lo cual, explica Acosta, su personaje realiza "todo un viaje personal (...) para acercarse a su hija y volver a encontrarse a su madre".

Cardona, entre tanto, afirma en una entrevista con EFE que la serie cuenta con "intriga, suspenso, romance", algo que "enganchará mucho a la gente".

"A pesar de que esto no está inspirado en algo particular, Medusa está inspirada en la realidad misma. Cuántas familias no conocemos que se han peleado por herencias, que tienen esa necesidad de poder, de mostrarle a ellos y a ese patriarca o matriarca ese cariño, ese respeto, esa admiración, buscar ese lugar en el mundo a partir también de las ambiciones personales de cada quien", expresa.

Sin embargo, el actor afirma entre risas que su personaje ve "el toro desde la barrera", pues no hace parte de la familia Hidalgo sino que la investiga.

"Es este personaje que va uniendo las piezas del rompecabezas para ir descubriendo quién es quién, porque nadie es lo que parece y todos guardan unos secretos", agrega Cardona.

El actor cree además que la serie será exitosa porque está inspirada en "la naturaleza misma de la vida, en las sucesiones, en el poder", así como fue ambientada en Barranquilla y tiene como base la cultura del Caribe colombiano.