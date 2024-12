Marbelle se emociona hasta las lágrimas en La Descarga: "Es un homenaje muy lindo"

La Descarga, el reality musical donde toda la magia ocurre, tuvo una emocional noche, puesto que en el capítulo emitido este jueves, 5 de diciembre de 2024, Marbelle y la participante Luisa Fernanda tuvieron un sentimental momento tras una de las presentaciones. "Es una canción muy especial para mí", confesó la entrenadora.

¿Cuál fue la canción que hizo llorar a Marbelle?

En el tocadiscos de La Descarga, la talentosa Luisa Fernanda interpretó el tema 'Cómo me haces falta' de Los Bukis. Esta canción es bastante conocida y ha sido reversionada, incluso, por la mismísima Marbelle, quien ha confesado tener una conexión significativa con ella.

La participante dio una presentación impecable que conmovió a sus compañeros de la competencia y a los entrenadores, llevándose una merecida ronda de aplausos. Tras las congratulaciones, su mentora, Marbelle, le dedicó una serie de palabras que salieron desde el fondo de su corazón.

"Es una canción muy especial para mí. Es una canción que siempre que empiezo a cantar me cuesta mucho, la gente sabe por qué. Es una canción con la que despedí a mi mamá y quise entregártela esta noche, quise que la cantaras, porque nada te queda grande", comentó con lágrimas corriéndole por el rostro la denominada 'Reina de la tecnocarrilera'.

En su intervención confesó que a ella muchas veces le "ha quedado grande", por lo cual quería, como espectadora, "tener el privilegio" de verla cantada por Luisa Fernanda, considerándolo como un homenaje.

Santiago Cruz, otro de los entrenadores, también resaltó la presentación de la cantante, señalándole que, aunque ella no se hubiera dado cuenta, tenía claro para qué era lo música, por lo cual ya era ganadora.

"Cada vez que te subes al escenario, transitas tu dolor acompañada y de la mano de la canción que estés cantando", comentó.

¿Quién salió hoy en La Descarga?

Los mentores pusieron en riesgo a Ranfi. Sorpresivamente, con 15 votos, el campamento también nominó a este artista, por lo cual, al coincidir con los entrenadores, este fue el eliminado de la competencia.

"No me lo esperaba, pero me encanta, me voy contento", dijo el eliminado de hoy, 5 de diciembre de 2024, de La Descarga.

Noticia en desarrollo.

