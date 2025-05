Marcela Reyes acusó a su exesposo por brujería y agresión a su hijo: "Hablo con pruebas"

Marcela Reyes ha causado controversia en las redes sociales con sus más recientes revelaciones sobre los motivos que la llevaron a terminar su matrimonio con B King. La DJ y empresaria empezó todo esto al revelar que el famoso le había sido infiel con una de sus grandes amigas; sin embargo, el tema ya va en fuertes acusaciones de brujería, adicción a las drogas y maltrato a un menor de edad.

Reyes y B King, cuyo nombre de pila es Bayrón Sánchez, anunciaron su separación a finales de 2024 sin revelar muchos detalles sobre lo que había pasado con su relación. El tema ahora es relevante porque a la DJ empezaron a cuestionarle por qué se había distanciado de una querida amiga de las redes sociales y ella decidió confesar que había descubierto que esa supuesta gran amiga tenía una relación a escondidas con su esposo, cuando todavía estaban juntos.

Al revelar la traición de B King y su amiga, la famosa desencadenó las reacciones de muchas personas en redes sociales, entre ellas la de su exesposo, quien salió a desmentir todo. Sánchez no solo negó rotundamente haber engañado a Reyes, sino que también señaló que en medio de la relación la DJ consumía drogas y esto lo afectó porque él también empezó a consumir, además dijo que la DJ le estaba haciendo brujería.

Marcela Reyes responde con pruebas y asegura que el estaban haciendo brujería

Ante las declaraciones de su exesposo, Marcela Reyes decidió realizar una transmisión en vivo en sus redes sociales y mostrar pruebas de lo que había vivido durante su matrimonio con el también músico. "Voy a hablar con pruebas y con personas, no quería, pero me voy a defender con argumentos, uno no puede salir a hablar de una persona lo que no es", expresó la famosa en su transmisión en vivo.

Las conversaciones de Marcela Reyes con B King - Fotos: @marcelareyes

Marcela Reyes indicó que su separación no fue precisamente por una infidelidad, sino que "aún amándolo, me separé para proteger a mi hijo". Según el relato de la DJ, durante su relación quien tenía problemas con la adicción a sustancias psicoactivas era B King, quien además maltrataba a su hijo Valentino cuando estaba bajo el efecto de estas. Al ver grabaciones de las cámaras de seguridad en las que el hombre empujaba y maltrataba al niño, que encontraba las drogas en la casa, decidió acabar con su relación, aunque incluso le dio la oportunidad de que se internara.

En el live la famosa acudió a dos personas cercanas a ella, las nanas de su hijo y una angeóloga. Una de las niñeras confirmó que B King consumía marihuana y tusi en la casa cuando Marcela Reyes no estaba y detalló que un día empujó al niño contra las escaleras. "Él consumía la marihuana y él la dejaba por ahí, le daba rabia que el niño las cogía y preguntaba qué era. Los sanitarios llenos de tusi", señaló y agregó que en los años que ha trabajado con la DJ nunca la ha visto consumiendo drogas, solo tomando licor en algunas fiestas.

Por otro lado, Marcela Reyes mostró los chats que tuvo con B King el día que decidió terminar su matrimonio, en ellos se puede ver que la DJ le pedía que dejara de consumir drogas y que buscara ayuda profesional. "Debes internarte porque estás re mal, estás adicto. No pienso seguir en este círculo vicioso esperando que quieras hacer algo. Si no te internas te pido que me dejes sola con mi hijo, no quiero que estés más con nosotros. O te internas o vete, por favor", se lee en varios mensajes de la conversación. King, por su parte, le decía que la amaba y que respetaba su decisión.

Marcela Reyes muestra pruebas de brujería de la que fue víctima - Fotos: @marcelareyes

La DJ agregó que una vez las empleadas de su casa le informaron que B King no llegaba a dormir a la casa cuando ella estaba fuera por temas de trabajo, entonces ella empezó a sospechar que tenía una amante, motivo por el que decidió revisarle el celular. Lo que encontró en el teléfono la dejó sorprendida, según reveló, pues vio conversaciones del hombre con una mujer de Cúcuta, realizándole trabajos de brujería a ella para tenerla dominada. "Ese día me di cuenta que no solo era adicto a la marihuana, sino también al tusi. Encontré una conversación donde me hacía santería, vean los velones, dominio, desespero, tengo los pantallazos del celular. Eso me tenía tan mal".

Efectivamente, Reyes acudió a una angeóloga, quien confirmó en el live que anteriormente ella le había advertido a la famosa que estaba siendo víctima de brujería. "Ella me empezó a decir y yo no lo creía hasta que encontré las pruebas. Me tenían dominada" y aseguró que tuvo que hacer todo un ritual con agua bendita para librarse de eso.

