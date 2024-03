María Cecilia Botero habló sobre sus problemas económicos: "Este es un trabajo muy inestable"

María Cecilia Botero, una de las actrices con más trayectoria en la televisión colombiana, habló sin tapujos sobre cómo algunas malas decisiones y las largas temporadas sin trabajo la llevaron a afrontar dificultades relacionadas con el dinero. "Solo sé ser actriz", destacó.



En temas relacionados: María Cecilia Botero habla de la muerte de su tía, la inolvidable Dora Cadavid

María Cecilia Botero, quien llegó al mundo del espectáculo de casualidad, ha participado en grandes producciones de Caracol Televisión como 'La bruja', 'Muñoz vale x 2', 'Las hermanitas Calle', 'Nuevo rico, nuevo pobre' y 'La venganza de Analía'.

Además, su talento la llevó a ser elegida para ser la voz de la abuela Alma en la galardonada producción de Disney 'Encanto'.

En una reciente entrevista con un medio de comunicación nacional, María Cecilia Botero, de 68 años, confesó que, a pesar de que el imaginario común es que los actores son millonarios, ella ha tenido que afrontar temporadas de grandes dificultades económicas.

"Este es un trabajo muy inestable. Uno trabaja en una serie que te deja buen dinero por unos meses, pero después puedo pasar un año sin trabajo. Lo de cuatro meses debe durar 18", comentó Botero a Semana.

Publicidad

En su concepto, quienes tienen este tipo de trabajo deben ser "muy juiciosos para seguir subsistiendo" y, aunque no tiene quejas, si atravesó momentos en los cuales no sabía cómo seguir.

"He tenido muchos problemas económicos, pero más porque me he puesto a hacer lo que no sé: producir de mi bolsillo. En eso aprendí muchas cosas, hice producciones de teatro hermosas. Así haya perdido plata, no importa, gané en otra cantidad de cosas", detalló la artista, quien admitió que lo único que sabía hacer en la vida es ser actriz.

Publicidad

Además de su vida artística, María Cecilia Botero es embajadora del programa Legado Solidario UNICEF, una manera de donar bienes materiales para contribuir al bienestar de miles de niños y niñas en Colombia.

Le damos la bienvenida a @mariacebotero quien llevará el mensaje de Legado solidario UNICEF. Con su labor apoyará nuestra causa para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, invitando a otros a trascender. Tú también puedes hacerlo https://t.co/Ipi4DJrOR7 pic.twitter.com/eo1zVSiXwh — UNICEF Colombia (@UNICEFColombia) August 31, 2020