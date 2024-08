Mariana Pajón y las lesiones que amenazaron sus sueños Olímpicos: "¿Si no duele no sirve?"

La ilusión de toda Colombia de conseguir una nueva medalla en losJuegos Olímpicos de París 2024 está puesta en ‘La Reina del BMX’, Mariana Pajón. La antioqueña es una de las mejores deportistas en la historia de nuestro país y sus grandes méritos lo han demostrado. Los Informantes conoció su historia, sus luchas y caídas en medio de su gran carrera deportiva.

Con 32 años, Pajón llega a la capital francesa con la ambición de brillar en la competencia y subirse de nuevo al podio. Ha sido campeona dos veces en Juegos Olímpicos, pese a varias lesiones que ha enfrentado no se le quita de su mente salir a triunfar.

Fracturas y lesiones de Mariana Pajón a lo largo de su carrera deportiva

A mediados del 2017, Mariana Pajón llevaba 18 fracturas en diferentes partes de su cuerpo. Entre ellas, 3 conmociones cerebrales, una parálisis facial, un hematoma que por poco le cuesta un riñón, dos injertos de huesos, nueve tornillos, costuras en ligamentos y dos platinas en la muñeca izquierda.

Su número de títulos es mundiales casi que proporcional a todas las heridas y lesiones que ha tenido a lo largo de su trayectoria. “Yo me daba duro, así corría y ganaba... Yo tengo un ídolo en el deporte y es Rafael Nadal, pero hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo con él y es que si no duele no sirve, para mí no, y lo aprendí, la vida me lo mandó 18 veces para darme cuenta de que 18 títulos mundiales no me los hubiera podido ganar sin fracturas”, mencionó Mariana Pajón.

Justamente, esa potencia con la que entrena es lo que le ha alcanzado para derrotar a sus rivales. En 2018, en medio de la Copa Mundo de BMX de Países Bajos, Mariana Pajón chocó con otra competidora, lo que le ocasionó una rotura del ligamento anterior y una parcial del ligamento colateral medial de su rodilla izquierda. Una lesión que significaba el retiro de ‘La Reina del BMX’, pese a ello, enfrentó su recuperación por nueve meses y volvió con toda.

Medallas olímpicas de Mariana Pajón

La primera vez que subió a un podio en unas justas deportivas fue en los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, donde se quedó con la medalla de oro. Luego, en Río de Janeiro, en 2026, repitió el triunfo y quedó campeona, allí se empezó a catalogar como ‘la niña de oro’.

Finalmente, en Tokio 2020, tras un ciclo olímpico en el que enfrentó fuertes lesiones, con todo su esfuerzo logró ganar la medalla de plata. Ahora vuelve a competir en París 2024 con la ilusión de revalidar sus títulos.

¿Cuándo compite Mariana Pajón y a qué hora?

Podrá ver el regreso de esta campeona mundial del BMX, el jueves 1 de agosto de 2024, a la 1:20 p.m., hora local. Transmisión en vivo en Caracol Televisión.

