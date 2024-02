Mauricio Vélez, expresentador de Día a Día, reveló su nuevo emprendimiento alejado de la televisión

Mauricio Vélez es un reconocido presentador colombiano, especialmente recordado por su paso por el programa matutino Día a Día . Tras un tiempo alejado de la televisión, en redes sociales el también actor y cantante ha revelado a qué está dedicando su tiempo ahora.



Otra de las pasiones de Mauricio Vélez a través del tiempo ha sido el mundo del campo, especialmente de los caballos. Es por eso que ahora el famoso estará dando cursos de herrería básica.

Según Vélez, a través de este tipo de cursos ha encontrado otra manera de impactar en la vida de las personas, alejado de las cámaras. El presentador se ha convertido en un experto en los equinos y transmite su aprendizaje a quienes comparten su pasión.

Mauricio Vélez también es recordado por su actuación en producciones como Nuevo rico, nuevo pobre, Muñoz vale por dos, Las muñecas de la mafia y La Granja. En cuanto a su vida musical, el famoso tiene varias canciones como Maldito licor o Qué vivan las fiestas.

Recientemente, Mauricio Vélez también estuvo como invitado en Día a Día, el programa que presentó junto a Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carlos Calero, Mónica Rodríguez y otros entre los años 2012 y 2019.

Con bastante nostalgia, Mauricio Vélez recordó su paso por el Canal Caracol: "Es muy emocionante, me encanta porque, como les ha pasado a algunos de ustedes, en esta casa siempre te tienen las puertas abiertas, incluso con el paso de los años. Aquí en Caracol hice gran parte de mi trabajo actoral y como presentador".

También aseguró que, como una gran casualidad, cuando ingresó al canal este lunes recordó que exactamente hace 5 años, el 29 de enero de 2019, fue su último día en Caracol TV: "Llegué y me tomé un café en la mesa de siempre. Ahí recordé que, precisamente hace cinco años, me tomé mi café, estuvimos acá en Día a Día y luego me llamaron a decirme que 'muchas gracias por todo, que era mi último día'".