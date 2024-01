Murió Gary Graham, protagonista de Star Trek, a los 73 años

Fanáticos de la franquicia espacial Star Trek están de luto ante la repentina muerte de Gary Graham, el actor que protagonizó una de las famosas series que hacen parte de esta historia. Un paro cardíaco fue la causa del fallecimiento del hombre a los 73 años.

La noticia de la muerte de Graham se conoció a través de redes sociales, cuando Susan Lavelle, exesposa del actor, se despidió de él con un emotivo mensaje. La mujer señaló que Gary Graham falleció al lado de quien era actualmente su esposa.

"Es con profunda tristeza que comunicamos que Gary Graham, mi exesposo, increíble actor y padre de nuestra hermosa única hija juntos, Haylee Graham, falleció. Estamos completamente devastados, especialmente nuestra hija Haylee. Su esposa, Becky (Hopkins), estaba a su lado", escribió Lavelle en sus redes.

Según pudo establecer el medio The Hollywood Reporter, el deceso del actor ocurrió el pasado 22 de enero por un paro cardíaco que sufrió en un hospital de Spokane, Washington.

Lavelle agregó en su publicación en redes que "conocí a Gary cuando yo tenía 20 años y él era la mitad del dúo de estrellas en la serie de televisión, Alien Nation. Pero él ya había estado en películas como All the Right Moves con Tom Cruise". Sobre la personalidad del actor agregó que "era divertido, sarcástico, con sentido del humor pero amable, luchó por lo que creía, un cristiano devoto y estaba tan orgulloso de su hija, Haylee".

Finalmente, la mujer pidió a los internautas una oración por su hija, quien está pasando por difíciles momentos tras la repentina muerte de su padre. "¡Vuela alto hacia los cielos Gar! Gracias por nuestro viaje y gracias por los regalos que me dejaste en la actuación, mi amor por los caballos y lo más importante, nuestra hija", concluyó.

Gary Graham se ganó el amor de los fanáticos deStar Trek interpretando a Soval, el embajador vulcano en la Tierra, en la serie lanzada a inicios de siglo Star Trek: Enterprise. Su personaje atrapó tanto que se extendió durante varios episodios entre los años 2001 y 2005.

Por su parte, Haylee Graham también realizó una emotiva publicación en honor a su padre. "Pido que todo el mundo aproveche esta oportunidad, en este preciso momento, para decirle a sus padres que los aman. Si quieren verte, por favor ve a verlos. Si te extrañan, por favor haz tiempo para ellos. He leído publicaciones sobre gente que pierde a sus padres y nunca piensas que te pasará a ti y de repente pasa. Esto no fue anticipado, salió de la nada".

Confesó que "le acababa de decir a mi padre que lo visitaría en primavera. Independientemente de esto, Dios había sido tan misericordioso y amable conmigo, habiéndome preparado todo este mes para este repentino momento de maneras que explicaré más adelante. Mi papá tenía mucho más que quería hacer pero descanso en el hecho de que estará en el reino eterno y tendrá mucho más que hacer allí".