Murió Gina Banfi de Abello, maestra de canto e instructora de Shakira, a los 92 años

En Barranquilla despidieron a la pionera del canto coral, Gina Banfi de Abello, quien murió a sus 92 años. Durante su trayectoria musical fue maestra de técnica vocal e instructora de artistas como Shakira, Maía y Nicolás Tovar. Además, es madre del reconocido periodista Jaime Abello Banfi y la actriz Maribel Abello.



En 1993, Shakira representó a Colombia en el festival de Viña del Mar, tenía 15 años y su mamá, Nidia Ripoll, le pidió a la maestra Gina Banfi de Abello que la preparara para su primera performance internacional con la canción Eres.

“Cuando Shakira se estaba preparando para Viña del Mar, precisamente fue Gina la que le dio los primeros pinitos a Shakira, donde hizo una presentación bastante importante”, recalcó Jairo Martínez, exrelacionista público de Shakira.

Tras el anuncio en redes sociales de la muerte de la maestra Gina Banfi de Abello, artistas como Maía, Nicolás Tovar y Giselle Lacouture la recuerdan con gratitud.

“Se volvió mi profesora con su técnica italiana de canto, una cantidad de herramientas que me dio para la voz, las mismas herramientas que le dio a Shakira, que le dio a Maía. Una persona muy metida en la escena musical de Barranquilla y Colombia”, expresó Nicolás Tovar.

Publicidad

Tovar recuerda cómo conoció a la maestra, pionera del canto coral en la capital del Atlántico: “Yo escuchaba el coro Madrigal, desde ahí y yo decía ‘algún día tengo que conocer a esa gran figura’, que era Gina Banfi. Yo cantaba con mi guitarra desde la casa de mi abuela para que Gina me escuchara y en una Navidad, en una novena, Gina me escuchó cantar y me adoptó, se volvió casi que mi manager musical”, agregó.

En el cementerio Jardines de la Eternidad, sede norte, en Barranquilla, familiares y amigos despiden a la maestra que deja el legado memorable de trabajo por mantener la fiel y genuina tradición de los coros en Barranquilla.