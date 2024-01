Murió la actriz Lynne Marta de Footloose, una semana después que su expareja

El mundo del entretenimiento nuevamente está de luto ante la repentina muerte de la actriz Lynne Marta, de 78 años, recordada especialmente por su participación en la película Footlose con su personaje Lulu Warnicker.

Su deceso fue confirmado por Chris Saint-Hilaire, amigo cercano de la actriz, al periódico estadounidense The Hollywood Reporter. Señaló que la mujer falleció el pasado 11 de enero en su casa en Los Ángeles, California, pero que hasta ahora el hecho llega a los medios de comunicación.

Desde hace varios años, Lynne Marta enfrentaba una lucha contra el cáncer, enfermedad que se la llevó a sus 78 años.

La muerte de Lynne Marta ha impactado a sus seguidores, especialmente porque, tan solo una semana antes de su muerte, su expareja también falleció. Se trata del actor David Soul, recordado por su paso por la serie Starsky & Hutch .

Lynne Marta y David Soul fueron una pareja revolucionaria para su época, 1983, año en el que estuvieron involucrados sentimentalmente. En varias entrevistas, ambos actores afirmaron que tuvieron una "relación abierta" en la que ambos salieron con otras personas.

RIP Lynne Marta 💐 pictured with David Soul ❤️ pic.twitter.com/8mo5DReX1g — Lucy 💐🌈🍸🤠🇺🇦🇬🇧 (@Kitten2402) January 17, 2024

La actriz de 78 años también participó en importantes producciones cinematográficas como Red Sky at Morning, Joe Kidd, 43: The Richard Petty Story, Genesis II y Adams of Eagle Lake, así como en las series Then Came Bronson, Kojak, Medical Center, Marcus Welby, M.D., Designing Women y Law & Order, entre otras.

Cabe recordar que David Soul, un recordado actor y cantante estadounidense de la década de 1970, falleció a los 80 años el pasado 4 de enero, según confirmó su familia con un comunicado a medios de comunicación.

Soul es especialmente recordado por su papel del detective Kenneth 'Hutch' Hutchinson en la clásica serie policial de televisión 'Starsky & Hutch'. Por muchos años también trabajó como director, productor y cantautor.

Su esposa Helen Snell confirmó su muerte en los primeros días del año 2024, "después de una valiente batalla por la vida en la amorosa compañía de la familia", expresó en un comunicado, y agregó que, en vida, David Soul "compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo".