¿Natalia, Guajira y Luisa, del Desafío XX, se están lanzando indirectas en redes sociales?

A través de TikTok algunos exparticipantes del Desafío XX están causando revuelo con videos que, aparentemente, tendrían algunas indirectas a sus compañeros. Natalia, Guajira y Luisa protagonizan una de las más recientes controversias que tiene a los internautas intentando descifrar lo que sucedió.

En la plataforma de videos las tres exparticipantes han estado publicando videos que, según sus seguidores, serían ataques directos entre ellas, aunque ninguna menciona a la otra directamente.

(Lea también: Guajira, del Desafío XX, reveló por qué ya no vive con Kevyn )

¿Por qué están peleando las participantes del Desafío XX?

Aparentemente, todo habría empezado por algunos videos de Guajira hablando sobre las falsas amistades que hubo dentro del reality y especialmente por un video en el que señaló que una desafiante tuvo relaciones con otros tres participantes.

Publicidad

"¿Para qué poner cachos? Si es mejor dejar uno y coger otro al día siguiente", escribió Guajira en el video y agregó: "Conozco a una desafiante que tenía tres al mismo tiempo". Sin mencionar a nadie, los usuarios de la red social empezaron a interpretar que la participante a la que se refería era a Natalia o Luisa.

Luego Guajira publicó otro video en el que señalaba que ya le habían dicho que la persona a la que había lanzado la indirecta estaba enojada, "estoy esperando que me llames", escribió.

Publicidad

Con esto en mente, los internautas encontraron en el perfil de Luisa un video que parecía ser una respuesta directa a Guajira. "¿Esperando qué? Uno no gasta su tiempo con una persona tan corriente", escribió la exdesafiante con los mismos colores que Guajira hizo sus videos. "Vamos a dedicarle 1 solito, porque parece que necesita mi atención", escribió Luisa en la descripción de su publicación.

A esto se sumo que después, Luisa y Natalia, apoyadas por otros exdesafiantes, hicieron un video en el que invitaban a alguien a callarse. "Niña, cansona, quédese callada, quieta, siéntese, duérmase un rato, desaparézcase de la faz de la Tierra, pero deje de joder tanto, mamona es que sos", decían todos.

En los comentarios de esa publicación , nuevamente fueron los internautas los que interpretaron que todo iba dirigido a Guajira por sus constantes videos con frases e indirectas polémicas. Ante la cantidad de comentarios mencionando un supuesto problema con Guajira, Natalia respondió: "¿De qué problema hablas? Jaja ¿en qué película estás? 😂 ustedes se arman unas películas y nosotros haciendo contenido".

Publicidad

Luisa aclara situación con Guajira

Luego de que el tema empezara a escalar y en varias de las publicaciones de las tres mujeres los internautas empezaran a asumir que había indirectas contra las otras, Luisa decidió hablar directamente sobre el tema.

Luisa destacó que sí hizo un TikTok como indirecta contra una exparticipante del Desafío XX porque le pareció apropiado "aprovechar" la polémica que se estaba formando. "No tengo necesidad de hablar de nadie, menos de una persona que no conozco. Sé quién es porque convivimos en la Ciudadela, pero nunca tuve una relación cercana con ella".

Publicidad

La exdesafiante agregó que "mi mamá me enseñó que ‘de dama a dama uno no se rebaja' a ese tipo de cosas. Nunca he estado involucrada en un problema mediático y no pienso estarlo. Entrar en conflicto con otra mujer es rebajarme. Desde los valores que me inculcaron, elijo no entrar en ese tipo de dinámicas".

(Lea también: Alejo, del Desafío XX, confesó que ahora está soltero: ¿qué pasó con Melissa? )